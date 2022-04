¿Cuánto gana un pobre en Colombia, según el Dane?

La pobreza en Colombia es una variable de total atención que el Gobierno y entidades como el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) estudian de manera constante.

Una de las razones por las que una persona es pobre en Colombia se debe a la falta de dinero que tiene en sus bolsillos. En vista de ello, el Dane compartió el último Índice de Pobreza Monetaria del país con corte a 2021.

Según la información de la entidad responsable de la producción de estadísticas oficiales en Colombia, la línea monetaria es la encargada de determinar la cantidad de dinero que un colombiano debería tener para solventar su economía. En ese sentido, la suma tendría que cubrir gastos como los de la canasta básica, servicios de transporte, servicios públicos, entre otros.

De acuerdo con las cifras del Dane, en 2021 un colombiano se consideró pobre si adquirió menos de 354.031 pesos. Desde una agrupación colectiva, esta suma, para una familia de cuatro personas, es de 1.416.124 pesos.

En 2021, la incidencia de la pobreza monetaria en el país fue 39,3 %. El Dane especificó que en las cabeceras municipales el Índice de Pobreza Monetaria fue del 37,8 %, y en los centros poblados y rurales dispersó en un 44,6 %, detalló la entidad responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas.

#Pobreza monetaria👇



En 2021, la incidencia de la pobreza monetaria en el país fue 39,3 %, en las #cabeceras municipales 37,8 % y en los centros poblados y #rural disperso 44,6 %.https://t.co/dQ0RhIBOLv pic.twitter.com/FEEaAVONPX — DANE Colombia (@DANE_Colombia) April 26, 2022

Para el 2020 la entidad había dicho que el rango de pobreza era del 42,5 %, eso significa que, en comparación con el último porcentaje compartido, la disminución que hubo entre 2020 -año marcado por el declive económico por causa de la pandemia- y el 2021 fue del 3,2 %.

En otras cifras, la pobreza pasó de tener repercusiones sobre 21.021.564 colombianos en 2020, a hacerlo sobre 17.470.042 en 2021.

Por otro lado, según los más recientes resultados de la Encuesta Pulso Social del Dane, revelada el martes 26 de abril, el Indicador de Confianza del Consumidor para el mes de marzo en el país se ubicó 35,3 %, lo que representa un aumento comparado con la cifra de febrero que fue de 34,9.

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, el 43,9 % de las personas jefes de hogar y sus cónyuges en las 23 ciudades y áreas metropolitanas afirmó en marzo de 2022 que la situación económica de su hogar era peor en comparación con la vivida 12 meses atrás y para el 37,7 % era igual. Así mismo, para el 41,4 % la situación económica del hogar será igual dentro de 12 meses, mientras que para el 28,1 % será mejor.

“Comparando la situación económica actual con la de hace un año, el 63,2 % de los y las jefes de hogar no tienen en este momento mayores posibilidades de comprar ropa, zapatos, alimentos, etc., y el 75,7% no tiene actualmente para ahorrar alguna parte de sus ingresos”, dijo el director del Dane, Juan Daniel Oviedo.

Pese a que la confianza de los hogares subió para el mes de marzo, Oviedo destacó que “las lecturas de enero, febrero y marzo, cuando van a ser ponderadas en el desempeño trimestral, son estructuralmente inferiores a la del trimestre inmediatamente inferior, ya que pese a que hay una ligera recuperación de 0,4 puntos porcentuales, todavía no se alcanzan las cifras del año pasado.

“En el trimestre enero-marzo de 2022, el promedio del Indicador de Confianza del Consumidor fue de 35,4 %. Al desagregar por ciudades, Cúcuta y su área metropolitana reportó el porcentaje más alto del ICC, con 45,5 %, y Riohacha, el más bajo, con 24,6 %”, dice el informe de la entidad.