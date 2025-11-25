Suscribirse

Economía

Definen fecha para saldar deudas de los morosos de la Dian: 6,7 billones en cartera

Así funcionará la jornada de beneficios que tendrá la entidad.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
25 de noviembre de 2025, 5:13 p. m.
El Dorado Noche ofrece premios millonarios.
Esto es lo que dice la Dian. | Foto: Colprensa

Los impuestos son uno de los pagos más importantes que millones de ciudadanos deben hacer de manera obligatoria.

Estos son necesarios en la mayoría de ocasiones para sostener al Estado y el gasto público, que normalmente es para invertir en infraestructura, salud, educación, y otros aspectos que garantizan bienestar a los ciudadanos.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales es la entidad encargada de recaudar los impuestos en Colombia y q definir algunas de las normativas alrededor del recaudo de los tributos.

Dinero billetes pesos colombianos
La Dian es una entidad clave en Colombia. | Foto: 123RF

En medio de su función, la Dian lanzó hace algunos días un nuevo beneficio para los contribuyentes morosos. Es decir, las personas que no han pagado sus impuestos a tiempo y por ello suman deudas u obligaciones.

Se trata de la nueva Feria Nacional de Servicios, que se desarrollará este próximo 26 de noviembre. Será una jornada dirigida a 43.000 contribuyentes, quienes tienen actualmente obligaciones que totalizan unos 6,7 billones de pesos.

Contexto: ¿Qué pensiones subirán en Colombia con el aumento del salario mínimo en 2026?

De acuerdo con las cifras de la entidad, la mayor concentración de la cartera se registra en Bogotá, con una deuda de 1,56 billones de pesos. En segundo lugar, se encuentra Medellín, en donde hay una deuda de 921.392 millones de pesos.

Dian
La Dian tiene una deuda billonaria por cuenta de morosos. | Foto: Colprensa

En el enfoque se facilitarán los acuerdos de pago, además de sanciones posteriores y un acompañamiento personalizado para los trámites netamente relacionados con el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Contexto: Salario mínimo 2026: lo que hay que tener en cuenta sobre el ingreso vital móvil del cual habla la OIT

La feria se llevará a cabo de manera presencial en dos lugares en la ciudad de Bogotá. La primera sede será en la Escuela de Impuestos y Aduanas Nacionales, en la Av El Dorado #75 - 60. La segunda sede será en la Dirección Seccional de Impuestos, en la Cra 6# 15-32. Funcionarán en un horario de atención de 8 a 4 de la tarde.

La caída de la caja no es ideal, pero corresponde a un programa de compra de deuda.
Estos son los lugares en los que se llevará a cabo las jornadas. | Foto: ADOBE STOCK

Además de ello, el evento se realizará en las 34 direcciones seccionales de impuestos que tienen competencias para el cobro en las ciudades respectivas.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Extrabajador de McDonald’s compartió 5 consejos clave sobre su oficio y ahora es un éxito viral

2. Cambio Radical y la alianza Alma conformarán listas conjuntas al Congreso, así se organizarían

3. “Petro es el jefe de los narcotraficantes”: el presidente teme que EE. UU. aliste una acusación formal en su contra

4. ‘El Puma’ fue bajado de un avión tras incómodo altercado; video dejó en evidencia reacción de la tripulación

5. Millonarios rompió el marrano: subió oferta por fichaje de lujo y sería un hecho para 2026

LEER MENOS

Noticias relacionadas

DIANImpuestos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.