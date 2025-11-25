Economía
Definen fecha para saldar deudas de los morosos de la Dian: 6,7 billones en cartera
Así funcionará la jornada de beneficios que tendrá la entidad.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Los impuestos son uno de los pagos más importantes que millones de ciudadanos deben hacer de manera obligatoria.
Estos son necesarios en la mayoría de ocasiones para sostener al Estado y el gasto público, que normalmente es para invertir en infraestructura, salud, educación, y otros aspectos que garantizan bienestar a los ciudadanos.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales es la entidad encargada de recaudar los impuestos en Colombia y q definir algunas de las normativas alrededor del recaudo de los tributos.
En medio de su función, la Dian lanzó hace algunos días un nuevo beneficio para los contribuyentes morosos. Es decir, las personas que no han pagado sus impuestos a tiempo y por ello suman deudas u obligaciones.
Se trata de la nueva Feria Nacional de Servicios, que se desarrollará este próximo 26 de noviembre. Será una jornada dirigida a 43.000 contribuyentes, quienes tienen actualmente obligaciones que totalizan unos 6,7 billones de pesos.
De acuerdo con las cifras de la entidad, la mayor concentración de la cartera se registra en Bogotá, con una deuda de 1,56 billones de pesos. En segundo lugar, se encuentra Medellín, en donde hay una deuda de 921.392 millones de pesos.
En el enfoque se facilitarán los acuerdos de pago, además de sanciones posteriores y un acompañamiento personalizado para los trámites netamente relacionados con el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
La feria se llevará a cabo de manera presencial en dos lugares en la ciudad de Bogotá. La primera sede será en la Escuela de Impuestos y Aduanas Nacionales, en la Av El Dorado #75 - 60. La segunda sede será en la Dirección Seccional de Impuestos, en la Cra 6# 15-32. Funcionarán en un horario de atención de 8 a 4 de la tarde.
Además de ello, el evento se realizará en las 34 direcciones seccionales de impuestos que tienen competencias para el cobro en las ciudades respectivas.