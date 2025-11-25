Definen fecha para saldar deudas de los morosos de la Dian: 6,7 billones en cartera

Los impuestos son uno de los pagos más importantes que millones de ciudadanos deben hacer de manera obligatoria.

Estos son necesarios en la mayoría de ocasiones para sostener al Estado y el gasto público, que normalmente es para invertir en infraestructura, salud, educación, y otros aspectos que garantizan bienestar a los ciudadanos.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales es la entidad encargada de recaudar los impuestos en Colombia y q definir algunas de las normativas alrededor del recaudo de los tributos.

La Dian es una entidad clave en Colombia. | Foto: 123RF

En medio de su función, la Dian lanzó hace algunos días un nuevo beneficio para los contribuyentes morosos. Es decir, las personas que no han pagado sus impuestos a tiempo y por ello suman deudas u obligaciones.

Se trata de la nueva Feria Nacional de Servicios, que se desarrollará este próximo 26 de noviembre. Será una jornada dirigida a 43.000 contribuyentes, quienes tienen actualmente obligaciones que totalizan unos 6,7 billones de pesos.

De acuerdo con las cifras de la entidad, la mayor concentración de la cartera se registra en Bogotá, con una deuda de 1,56 billones de pesos. En segundo lugar, se encuentra Medellín, en donde hay una deuda de 921.392 millones de pesos.

La Dian tiene una deuda billonaria por cuenta de morosos. | Foto: Colprensa

En el enfoque se facilitarán los acuerdos de pago, además de sanciones posteriores y un acompañamiento personalizado para los trámites netamente relacionados con el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

La feria se llevará a cabo de manera presencial en dos lugares en la ciudad de Bogotá. La primera sede será en la Escuela de Impuestos y Aduanas Nacionales, en la Av El Dorado #75 - 60. La segunda sede será en la Dirección Seccional de Impuestos, en la Cra 6# 15-32. Funcionarán en un horario de atención de 8 a 4 de la tarde.

Estos son los lugares en los que se llevará a cabo las jornadas. | Foto: ADOBE STOCK