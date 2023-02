Desempleo en EE. UU. se resiste a caer con fuerza y prende alarmas en la Casa Blanca

Las subidas de tasas de interés aún no dan los resultados esperados en ese país.

El mercado laboral de Estados Unidos creó, inesperadamente, puestos de trabajo en enero, mientras que los salarios subieron y el desempleo siguió bajando, según datos del gobierno publicados este viernes, a pesar de los esfuerzos de la Reserva Federal (Fed, banco central) para contener la inflación.

La mayor economía del mundo generó 517.000 puestos de trabajo en enero, tras cinco meses de desaceleración, y la tasa de paro bajó al 3,4 %, indicó un informe divulgado por el Departamento de Trabajo. Si bien esta cifra puede entenderse en un principio positiva, puesto que habla de más personas con trabajo, va en contravía de lo que esperan las autoridades monetarias, ya que se necesita una leve crisis económica para que el costo de vida empiece a descender.

El desempleo en Estados Unidos se mantiene sólido. - Foto: Getty Images / RichLegg

De acuerdo con los delegados por el gobierno estadounidense para dar esta noticia “tanto la tasa de desempleo, en 3,4 por ciento, como el número de desempleados, en 5,7 millones, cambiaron poco en enero. La tasa de desempleo ha mostrado un pequeño movimiento neto desde principios de 2022″. Pese a que el panorama se ensombreció, no hay que pasar por alto que esta es la tasa de desempleo más baja en los últimos 40 años.

“Entre los principales grupos de trabajadores, las tasas de desempleo de hombres adultos (3,2 por ciento), mujeres adultas (3,1 por ciento), adolescentes (10,3 por ciento), blancos (3,1 por ciento), negros (5,4 por ciento), asiáticos (2,8 por ciento) e hispanos (4,5 por ciento) mostró pocos cambios en enero”, indicó el Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

El efecto de esta noticia se aprecia en la Bolsa de Valores de Nueva York, que abrió a la baja el viernes. - Foto: @BLS_gov

El efecto de esta noticia se aprecia en la Bolsa de Valores de Nueva York, que abrió a la baja el viernes, sorprendida por la cifra de creación de empleos en Estados Unidos, mucho más alta de lo previsto, lo que reavivó los temores de ajustes monetarios por parte de la Reserva Federal, (Fed, banco central), todo en medio de resultados decepcionantes de las empresas.

A poco de la apertura, el índice estrella, el industrial Dow Jones, cayó -0,32 %, en tanto el Nasdaq, de fuerte composición tecnológica, cedió 1,63 % y el índice ampliado S&P 500 -de las 500 mayores empresas cotizadas- perdió 1,03 %.

De esta forma se corta la buena racha del pasado jueves el Nasdaq subió 3,25% (a 12.200,82 puntos) con el impulso de las ganancias de las tecnológicas, el S&P 500 ganó 1,47% (a 4.179,76 unidades) y Dow Jones cayó 0,11% (hasta 34.053,94 puntos).

“El crecimiento del empleo fue generalizado, liderado por los sectores del ocio y la hostelería, los servicios profesionales y empresariales y la atención sanitaria”, añade el informe.

La cifra contradijo las previsiones de una ralentización de la creación de empleo, y marca un fuerte aumento tras los más de 260.000 generados en diciembre. - Foto: @BLS_gov

Para expertos como Andrés Moreno, analista y asesor financiero, esto es el coletazo de la apertura económica que se vivió en tiempos del Covid-19 y la caída en las tasas de interés que se ordenó en ese momento. Así mismo, sostuvo que no descarta que se puedan endurecer las medidas que anuncien los bancos centrales durante los próximos meses.

“El mundo en el 2020 bajó las tasas de interés para contener el frenón que se vio en la economía de todos los países por la pandemia. Se les fue la mano y por esto empezaron a crecer los países más rápido de lo esperado, las empresas se adaptaron, la tecnología hizo su trabajo y todo el mundo empezó a consumir por los estímulos y ayudas y empezó a haber un crecimiento muy fuerte, acompañado de inflación y por increíble que suene, en este momento están frenando ese buen ritmo”, explicó Moreno Jaramillo.

Mientras los bancos centrales se embarcan en una agresiva campaña para frenar la inflación, un área clave de preocupación es el mercado laboral, con una demanda que supera la oferta de trabajadores disponibles y unos empresarios deseosos de retener al personal. Aunque el desempleo suele aumentar cuando suben los tipos de interés, la tasa de paro se ha mantenido en niveles históricamente bajos.

“Esta recesión que viene en el mundo es buscada, porque no se puede seguir creciendo con tanto estímulo y aumento de precios. Entonces lo que busca la tasa de interés es frenar, que si bien se creen empleos, sea en niveles muy bajos y con esto la economía pierda el impulso que lleva, pero obviamente sin caer en una recesión o una crisis muy severa. No obstante, por ahora vemos que sigue bajando el desempleo, eso se traducirá en un aumento del consumo y la inflación no caerá”, agregó este experto.

Mientras los bancos centrales se embarcan en una agresiva campaña para frenar la inflación, un área clave de preocupación es el mercado laboral. - Foto: @BLS_gov

La Fed también ha estado vigilando el crecimiento de los salarios por temor a que el aumento de los sueldos pueda repercutir en la inflación. En enero, el salario medio por hora aumentó un 0,3 %, hasta 33,03 dólares, según el Departamento de Trabajo.