Dian otorgará descuentos a contribuyentes que se encuentren en moras tributarias y aduaneras

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) anunció que otorgará una rebaja del 50 % en la tasa de interés de mora a los contribuyentes que no estén al día con sus obligaciones tributarias y aduaneras.

De acuerdo con lo informado por la entidad, este beneficio estará vigente hasta el próximo 30 de junio y este se concede en virtud de la recién aprobada reforma tributaria, con la que el actual Gobierno aspira recaudar más de 20 billones de pesos este año.

Así las cosas, con el descuento a la tasa de interés se “busca facilitar y promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones pendientes de un grupo de 11.025 deudores (de un total de 326.381 personas)” y que tienen obligaciones pendientes de pago por la suma de $1,81 billones.

“Para quienes no puedan realizar el pago total de la obligación antes de la fecha indicada, la Dian les concederá facilidades para el pago, sin garantías, cuando el término no sea superior a un año y el deudor no haya incumplido facilidades para el pago durante el año anterior a la fecha de presentación de la solicitud”, informó la Dian.

La Dian tendrá vigente hasta el 30 de junio un descuento del 50% en la tasa de interés para los contribuyentes morosos en el pago de sus obligaciones tributarias y aduaneras. Para acogerse, el interesado debe radicar la solicitud, a más tardar, el 15 de mayo. - Foto: jeimi villamizar

Expresó, además, que para el trámite se podrán acudir a las dependencias de cobro de las Direcciones Seccionales y suscribir un acta en la que se establezca el plazo, número de cuotas, periodicidad, detalle y el valor de las obligaciones objeto de pago, bajo esta modalidad.

“Si el plazo para el pago de la obligación adeudada es superior a un año, deberá suscribir, igualmente, facilidad de pago y la misma debe estar respaldada por garantía de bienes”, precisó la entidad, que -además- manifestó que los deudores tengan en cuenta que la solicitud para la suscripción de este beneficio o acuerdos para el pago antes mencionados deberá ser radicada, a más tardar, el 15 de mayo del año en curso.

Luis Carlos Reyes, director de la DIAN. Foto Guillermo Torres Reina / Semana

Precisa que esta facilidad que se otorgará al contribuyente se enmarca en la estrategia institucional “Al día con la DIAN, le cumplo al país”, y que le apunta a que todos los ciudadanos realicen el pago de sus obligaciones tributarias, asegurando que con los recursos que se recaudan, no solo se contribuye al cumplimiento de la misionalidad de la entidad, sino que también se coadyuva a la sostenibilidad de las finanzas públicas del país.

De otra parte, la entidad invitó a los colombianos a verificar el cumplimiento de la repatriación de activos anunciada en su Declaración del Impuesto Complementario de Normalización Tributaria (año 2022). Así como revisar la posible inexactitud o ineficacia en las declaraciones a los responsables de retención en la fuente (año 2022).

Vale la pena destacar que para el 2022, la Dian informó sobre el incremento del 31.5 % en la recaudación tributaria, respecto al año inmediatamente anterior. Esto significa que el recaudo se ubicó en $228,60 billones, lo que representó un cumplimiento del 106 % de la meta, que para 2022 se fijó en $215,75 billones. Además, frente al balance del año pasado, significa un alza de $55 billones respecto al año inmediatamente anterior, cuando se llegó a los $173,6 billones.

La Dian informó que para el 2022, la recaudación tributaria se ubicó en $228,60 billones, lo que representó un cumplimiento del 106% de la meta de la vigencia anual, y fue superior en más de un 30% respecto al 2021. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Durante la vigencia anterior, los tres tributos con la mayor participación en el recaudo fueron: retención en la fuente a título de Renta, que participó con el 34.6 % del total; seguido del tributos aduaneros, con el 21.3 %; y el Impuesto sobre las Ventas, con el 19.8 % de la participación. Los demás impuestos nacionales representaron el 24.3 % restante.

Para este 2023, aunque la entidad todavía no ha revelado la meta de recaudo, se prevé que con la reforma tributaria se registre un aumento respecto al balance del año pasado, por lo que en cálculos preliminares, se podría estar en un recaudo superior a los $250 billones de pesos.