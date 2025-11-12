Suscribirse

Economía

Dólar a la baja en el cierre de la jornada del miércoles 12 de noviembre de 2025

La divisa cerró la jornada de la mitad de la semana con una marcada reducción.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

12 de noviembre de 2025, 8:10 p. m.
Dólar dólares
La divisa ha tenido fluctuaciones en su valor en los últimos días. | Foto: Adobe Stock

El dólar es una de las principales monedas a nivel mundial, que marca las pautas económicas para diversas naciones. Para la tarde del miércoles, 12 de noviembre, la moneda cerró con un precio de $3.706. Durante la jornada, la divisa presentó un movimiento a la baja en relación con los últimos días.

Para hoy, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.706, lo que significó una reducción de $54 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, en $3.760.

Dólar en Colombia

Con respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $14, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.720.

Frente a la volatilidad de la moneda, registra movimientos considerablemente altos. El precio máximo que alcanzó durante la jornada fue de $3.732, mientras que el precio más bajo registrado al cierre fue de $3.703. El promedio cotizado se encuentra en $3.719.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1.221 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 665,8.

Contexto: Primeros resultados del Censo Económico Urbano del Dane. ‘Ranking’ de ciudades con más negocios en Colombia

Economía internacional

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dijo el miércoles que habrá en breve un anuncio “sustancial” sobre el precio del café o las bananas, como parte de la lucha contra los efectos de los aranceles en la inflación.

El gobierno de Trump ha estado trabajando para convencer a los estadounidenses de la fortaleza de la economía, ya que el coste de la vida se ha convertido en una preocupación clave para los votantes.

Contexto: Inversión española en América Latina alcanza niveles históricos, en Colombia superó los 14.000 millones de euros

Los precios del café aumentaron un 21 % interanual en agosto y alrededor de un 19 % en septiembre, según datos recientes de inflación al consumidor.

Parte de la razón se debe al impacto de recientes fenómenos climáticos. Pero los precios también aumentaron a causa del arancel del 50 % que Trump impuso a muchos productos de Brasil este año.

El puerto de Santa Marta es de vocación agrícola. De aquí sale banano, aguacate y café, entre otros productos, principalmente a Europa y Estados Unidos.
Colombia es una de las naciones que mayor cantidad de café y bananos exporta a mercados internacionales. Por lo cual se debe prestar atención a las medidas que anunciará el Gobierno de Estados Unidos. | Foto: iStock

La gran mayoría del café en Estados Unidos es importado, principalmente en forma de granos, según la Asociación Nacional del Café.

En una entrevista con la cadena Fox, Bessent dijo que los hogares deberían esperar un anuncio “sustancial” en los próximos días “en términos de productos que no cultivamos aquí en los Estados Unidos”.

*Con información de AFP.

Noticias Destacadas

