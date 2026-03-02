Divisas

Dólar a la baja: la divisa cerró el lunes 2 de marzo con marcada reducción en su precio

La divisa ha fluctuado su precio en los últimos días.

Redacción Economía Revista Semana

2 de marzo de 2026, 3:12 p. m.
Mercados internacionales siguen expectantes frente al cambio del precio del dólar.
Mercados internacionales siguen expectantes frente al cambio del precio del dólar.

El dólar terminó la jornada de este viernes al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, lo que impactó el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy, 2 de marzo, la divisa cerró en la Bolsa de Valores a $ 3.749, lo que significó una reducción de $ 17 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la SuperFinanciera para la jornada actual, que es de $ 3.766.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $ 41, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.790.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente estables. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada fue de $ 3.790, mientras que el precio más bajo registrado al cierre fue de $ 3.746. El promedio cotizado se encuentra en $ 3.769.

¿Cómo queda Colombia frente a los nuevos aranceles propuestos por el Gobierno Trump? Desafíos y oportunidades

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,228 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 781,6.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,16 %, llegando a las 97,587 unidades.

cómo se comportó el dólar en enero y qué esperar en febrero.
La moneda puede verse afectada por factores internacionales. Foto: Adobe Stock

La actividad manufacturera en Estados Unidos creció en febrero, pero a un ritmo menor que en enero debido a un enfriamiento de los pedidos, según una encuesta privada publicada el lunes.

El índice manufacturero del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) se situó en el 52,4 % el mes pasado, lo que supone un descenso de 0,2 puntos porcentuales con respecto a enero. Si el índice se sitúa por encima del 50 %, significa que hubo expansión, mientras que si está por debajo, contracción.

La actividad manufacturera se contrajo diez meses consecutivos el año pasado, de marzo a diciembre, poco después de la vuelta a la Casa Blanca de Donald Trump, quien endureció los aranceles a las importaciones con la intención de potenciar la producción en Estados Unidos.

El presidente Donald Trump habla sobre Irán antes de la ceremonia de entrega de la Medalla de Honor en la Sala Este de la Casa Blanca, el lunes 2 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Alex Brandon)
El presidente Donald Trump se ha enfocado en mejorar la economía del país. Foto: AP

“Si nos fijamos en la economía manufacturera, el 21 % del producto interior bruto (PIB) del sector se contrajo en febrero, frente al 20 % de enero”, afirmó en un comunicado la presidenta de la encuesta del ISM, Susan Spence.

Uno de los encuestados por el ISM, un ejecutivo de una empresa del sector de equipos de transporte, afirmó que los aranceles de Trump “están teniendo el efecto contrario al deseado en fabricantes estadounidenses como nosotros: están aumentando los precios y reduciendo la demanda y la rentabilidad”.

*Con información de AFP.

