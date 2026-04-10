Dólar abre con poco movimiento pero más caro en Colombia: precio oficial de este 10 de abril

El dólar inició la cotización de este 10 de abril en un precio de $ 3.650, lo que significó un alza de $ 7 frente a la tasa representativa del mercado definida por la SuperFinanciera para hoy, que se ubica en $ 3.642.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $ 3.650. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $ 3.627. El precio promedio es de $ 3.633.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 83,75 millones, registrando además un volumen promedio de 507,57 millones.

Dólar en casas de cambio: precio oficial de la divisa este 10 de abril

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,19 % llegando a las 98,405 unidades.

Esta es la variación de la moneda hoy. Foto: Adobe Stock

Precios de los combustibles impulsan la inflación en Brasil en marzo

El aumento de los precios de los combustibles impulsó la inflación en Brasil, que llegó a 4,14 % interanual en marzo, informó este viernes la autoridad estadística.

La variación mensual fue de 0,88 %, su nivel más alto desde febrero de 2025, indicó el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) en un comunicado.

El alza se debe a los precios de los combustibles, especialmente la gasolina (4,59 %), un rubro que se había reducido el mes pasado.

El diésel, esencial para el transporte de carga en Brasil, pasó de un aumento de 0,23 % en febrero a 13,90% en marzo.

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También aumentaron los alimentos (1,56%), un rubro vulnerable a variaciones en los costos de transporte.

Los mercados mundiales de energía se han visto sacudidos por el cierre de facto del estrecho de Ormuz, arteria estratégica para las exportaciones de petróleo y gas del Golfo, por efecto de la guerra que enfrenta a Irán con Estados Unidos e Israel.

“En algunos subítems, especialmente los combustibles, ya se siente el efecto de las incertidumbres en el escenario internacional”, dijo Fernando Gonçalves, gerente del IBGE citado en la nota.

Brasil importa cerca del 30% del diésel que consume y depende fuertemente de ese combustible, ya que su red logística se basa principalmente en el transporte de cargas por camión.

En las gasolineras el diésel aumentó casi un 24% desde el inicio de la guerra a fines de febrero, según la Agencia Nacional de Petróleo.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó esta semana un paquete de medidas para frenar el alza de precios de combustibles provocada por la guerra en Oriente Medio.

Precios de los combustibles impulsan la inflación en Brasil en marzo Foto: Getty Images

Entre otras, las disposiciones incluyen subvenciones al diésel.

También prevé ayudas al sector aeronáutico, ante la expectativa de que el aumento de los combustibles dispare los precios de los pasajes.

Los boletos aéreos también empujaron la inflación en marzo, con un alza de 6,08%, según el IBGE.