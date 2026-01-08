Dólar abre estable en Colombia, pero más caro: precio oficial del 8 de enero

El dólar inició la cotización de este 8 de enero en un precio de $ 3.749, lo que significó un alza de $ 1 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $ 3.748.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento estable, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos fue de $ 3.750. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $ 3.738. El precio promedio es de $ 3.745.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 40,05 millones, registrando además un volumen promedio de 580,43 millones.

Así se mueve el dólar en Colombia. Foto: El País

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,20 % llegando a las 98,615 unidades.

El desempleo baja ligeramente en noviembre en la zona euro

El desempleo bajó ligeramente en noviembre en la zona euro hasta el 6,3 % de la población activa, una décima menos que en octubre, pero España sigue siendo el socio con más desempleo (10,4 %), anunció este jueves Eurostat.

La tasa de desempleo en el bloque aumentó, por el contrario, ligeramente en comparación con el año anterior, cuando se situó en el 6,2 %, su nivel más bajo de la historia, según datos de la oficina europea de estadística.

Para el conjunto de la Unión Europea, la tasa de desempleo se mantuvo estable respecto al mes anterior, en el 6 %, y aumentó ligeramente en comparación con hace un año, cuando se situó en el 5,8 %.

Eurostat estima que 13,2 millones de personas carecían de empleo en la UE en noviembre, de las cuales 10,9 millones en la zona euro.

Dentro de la UE, la tasa más baja se registró en Malta (3,1 %) y la más alta en España (10,4 %). En Francia fue de 7,7 %, según Eurostat, es decir, más que en Alemania (3,8 %) e Italia (5,7 %).

Así quedó el desempleo en la zona euro. Foto: Foto Gettyimages

La tasa de desempleo juvenil (menores de 25 años) retrocedió ligeramente en la UE, al 15,1 % (-0,1 puntos porcentuales), y en la zona euro, al 14,6 % (-0,2 puntos porcentuales), precisó el instituto de estadística europeo.