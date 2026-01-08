Economía

Dólar abre estable en Colombia, pero más caro: precio oficial del 8 de enero

Este es el comportamiento de la divisa en el mercado spot.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
8 de enero de 2026, 2:10 p. m.
Así se mueve la divisa en Colombia. Se encuentra en un terreno alcista
Así se mueve la divisa en Colombia. Se encuentra en un terreno alcista Foto: Getty Images

El dólar inició la cotización de este 8 de enero en un precio de $ 3.749, lo que significó un alza de $ 1 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $ 3.748.

Dólar en Colombia

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento estable, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos fue de $ 3.750. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $ 3.738. El precio promedio es de $ 3.745.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 40,05 millones, registrando además un volumen promedio de 580,43 millones.

Afiliados a Nueva EPS, en alerta por hospitales y clínicas que ya no los atenderán en 2026: hay preocupación
El precio del dólar empezó a la baja este martes, 9 de septiembre. Foto: 123rf
Así se mueve el dólar en Colombia. Foto: El País

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,20 % llegando a las 98,615 unidades.

Macroeconomía

Cuenta regresiva para conocer la inflación oficial del país

Macroeconomía

Caso pirámide ganadera de Felipe Rocha: anunciaron devolución total del dinero a los afectados

Macroeconomía

Inquilinos están obligados a realizar pago obligatorio a propietarios: esto dice la ley que muchos ignoran

Macroeconomía

Luego del anuncio de PDVSA de vender petróleo a EE. UU., Colombia ve “oportunidad histórica” para retomar la integración energética

Macroeconomía

Corte Suprema ordena a Colpensiones pagar pensión sin que el afiliado cumpla requisito clave: derrota para el fondo

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio: así se comporta la moneda este 8 de enero

Dinero

Hoy se conoce la cifra de inflación de 2025. Expectativa por dato clave para determinar precios este año. ¿Cuál será el impacto en el bolsillo?

Macroeconomía

Dólar cerró en Colombia más barato: precio oficial del 5 de enero

Macroeconomía

Dólar cierra este 2 de enero más caro en Colombia: precio oficial

Macroeconomía

Dólar arranca el año más caro en Colombia: precio oficial de este 2 de enero

El desempleo baja ligeramente en noviembre en la zona euro

El desempleo bajó ligeramente en noviembre en la zona euro hasta el 6,3 % de la población activa, una décima menos que en octubre, pero España sigue siendo el socio con más desempleo (10,4 %), anunció este jueves Eurostat.

La tasa de desempleo en el bloque aumentó, por el contrario, ligeramente en comparación con el año anterior, cuando se situó en el 6,2 %, su nivel más bajo de la historia, según datos de la oficina europea de estadística.

Para el conjunto de la Unión Europea, la tasa de desempleo se mantuvo estable respecto al mes anterior, en el 6 %, y aumentó ligeramente en comparación con hace un año, cuando se situó en el 5,8 %.

Hoy se conoce la cifra de inflación de 2025. Expectativa por dato clave para determinar precios este año. ¿Cuál será el impacto en el bolsillo?

Eurostat estima que 13,2 millones de personas carecían de empleo en la UE en noviembre, de las cuales 10,9 millones en la zona euro.

Dentro de la UE, la tasa más baja se registró en Malta (3,1 %) y la más alta en España (10,4 %). En Francia fue de 7,7 %, según Eurostat, es decir, más que en Alemania (3,8 %) e Italia (5,7 %).

Empleados de una compañía fueron notificados de su despido, a través de una videoconferencia por la plataforma Zoom. Foto GettyImages.
Así quedó el desempleo en la zona euro. Foto: Foto Gettyimages

La tasa de desempleo juvenil (menores de 25 años) retrocedió ligeramente en la UE, al 15,1 % (-0,1 puntos porcentuales), y en la zona euro, al 14,6 % (-0,2 puntos porcentuales), precisó el instituto de estadística europeo.

Más de Macroeconomía

El Dane reveló el dato de inflación en Colombia para el mes de noviembre. Foto: Freepik

Cuenta regresiva para conocer la inflación oficial del país

Pirámide de millonarios

Caso pirámide ganadera de Felipe Rocha: anunciaron devolución total del dinero a los afectados

Así se mueve la divisa en Colombia. Se encuentra en un terreno alcista.

Dólar abre estable en Colombia, pero más caro: precio oficial del 8 de enero

La medida busca evitar cobros indebidos y equilibrar la relación entre arrendadores e inquilinos en todo el país.

Inquilinos están obligados a realizar pago obligatorio a propietarios: esto dice la ley que muchos ignoran

Edwin Palma, ministro de Minas

Luego del anuncio de PDVSA de vender petróleo a EE. UU., Colombia ve “oportunidad histórica” para retomar la integración energética

Colpensiones

Corte Suprema ordena a Colpensiones pagar pensión sin que el afiliado cumpla requisito clave: derrota para el fondo

Pesos Colombia Dólares

Dólar en casas de cambio: así se comporta la moneda este 8 de enero

Inflación, Dolar

Hoy se conoce la cifra de inflación de 2025. Expectativa por dato clave para determinar precios este año. ¿Cuál será el impacto en el bolsillo?

Llevar un presupuesto donde se prioricen las necesidades, evita deudas innecesarias

Federación Colombiana de Municipios expresa su preocupación por el recorte del 48.8% al Sistema General de Participaciones

Economia

Dónde poner el dinero en 2026: las apuestas para América Latina

Noticias Destacadas