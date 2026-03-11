Divisas

Dólar abre estable en Colombia: precio del mercado de la BVC este 11 de marzo

Así se mueve la divisa hoy en el mercado oficial.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
11 de marzo de 2026, 8:49 a. m.
Así se mueve la moneda en el mercado oficial.
Así se mueve la moneda en el mercado oficial. Foto: Adobe Stock

El dólar inició la cotización de este 11 de marzo en un precio de $3.709, lo que significó una baja de $1 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.710.

Dólar en Colombia

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento estable, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.709. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.697. El precio promedio es de $3.704.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 26,50 millones, registrando además un volumen promedio de 563,82 millones.

Proponen modernización del Invima tras gran cantidad de trámites represados: gremios se pronuncian

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,32 % llegando a las 99,125 unidades.

Macroeconomía

CREG aprobó mecanismo para contratación eficiente de energía; será a través de la Bolsa Mercantil

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio: precio del mercado este 11 de marzo

Macroeconomía

Petro va a la frontera con Venezuela y hablará de Monómeros: este es el estado de la empresa, según la SuperSociedades

Macroeconomía

Los cuatro colombianos más ricos del mundo en 2026: ¿quiénes son y qué puesto ocupan en la lista Forbes?

Macroeconomía

Euro: cotización de la divisa en la tarde del martes 10 de marzo de 2026

Macroeconomía

Tras elecciones, se mantiene incertidumbre sobre si el país seguirá con modelo económico de Petro o girará a la ortodoxia

Macroeconomía

Dólar cayó casi $50 en la jornada de este martes: precio oficial del 10 de marzo

Macroeconomía

Dólar amanece a la baja este 10 de marzo: precio oficial de la divisa en el mercado

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 10 de marzo

Macroeconomía

Dólar cayó en Colombia este 9 de marzo: precio oficial de la moneda

Política migratoria en Estados Unidos, impacta llegada de remesas a Colombia (Colprensa-Banco Unión).
Así se mueve el dólar hoy. Foto: Banco Unión

Inflación en EE.UU. se mantiene estable en febrero, en 2,4% interanual

La inflación en Estados Unidos se mantuvo estable en febrero, en 2,4% interanual, según datos oficiales publicados el miércoles, en línea con lo esperado por analistas.

El índice de precios al consumidor (CPI) divulgado el miércoles recoge datos previos al estallido de la guerra en Oriente Medio, que ha provocado en los últimos días un fuerte aumento de los precios del petróleo.

La subida de febrero fue igual al 2,4% interanual registrado el mes anterior.

Dólar en casas de cambio: precio del mercado este 11 de marzo

En la medición mes a mes, el índice de precios avanzó 0,3%, también en línea con las expectativas del mercado.

Se registraron aumentos en rubros como atención médica, educación, tarifas aéreas y muebles del hogar, según el Departamento de Trabajo.

En cambio, hubo una disminución de los precios de los vehículos usados, de los seguros de vehículos, así como de las comunicaciones y el cuidado personal.

Esta es la fluctuación de la moneda.
Esta es la fluctuación de la moneda. Foto: Adobe Stock/ AFP

La inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de la energía y los alimentos, aumentó en febrero un 2,5% interanual.