El dólar inició la cotización de este 11 de marzo en un precio de $3.709, lo que significó una baja de $1 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.710.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento estable, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.709. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.697. El precio promedio es de $3.704.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 26,50 millones, registrando además un volumen promedio de 563,82 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,32 % llegando a las 99,125 unidades.

Así se mueve el dólar hoy. Foto: Banco Unión

Inflación en EE.UU. se mantiene estable en febrero, en 2,4% interanual

La inflación en Estados Unidos se mantuvo estable en febrero, en 2,4% interanual, según datos oficiales publicados el miércoles, en línea con lo esperado por analistas.

El índice de precios al consumidor (CPI) divulgado el miércoles recoge datos previos al estallido de la guerra en Oriente Medio, que ha provocado en los últimos días un fuerte aumento de los precios del petróleo.

La subida de febrero fue igual al 2,4% interanual registrado el mes anterior.

En la medición mes a mes, el índice de precios avanzó 0,3%, también en línea con las expectativas del mercado.

Se registraron aumentos en rubros como atención médica, educación, tarifas aéreas y muebles del hogar, según el Departamento de Trabajo.

En cambio, hubo una disminución de los precios de los vehículos usados, de los seguros de vehículos, así como de las comunicaciones y el cuidado personal.

Esta es la fluctuación de la moneda. Foto: Adobe Stock/ AFP

La inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de la energía y los alimentos, aumentó en febrero un 2,5% interanual.