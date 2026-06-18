Dólar abrió más caro en Colombia: precio oficial del 18 de junio

El dólar inició la cotización de este 18 de junio en un precio de $ 3.479, lo que significó un alza de $ 40 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $ 3.439.

Gráfico precio del dolar

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos fue de $ 3.479. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $ 3.454. El precio promedio es de $ 3.466.

Crecimiento con advertencias: consumo y servicios avanzan, pero inversión y construcción frenan al PIB

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 146,08 millones, registrando además un volumen promedio de 540,85 millones.

En el ámbito global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, con una variación de 0,56 %, llegando a las 100,430 unidades.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil. Foto: Getty Images

Los precios del petróleo continúan a la baja tras firma del acuerdo EE. UU.-Irán

Los precios del petróleo continuaban a la baja este jueves tras la firma del protocolo de acuerdo entre Estados Unidos e Irán, aunque las bolsas asiáticas operaron mixtas.

Hacia las 02H45 GMT, el precio del crudo West Texas Intermediate, referencia del mercado estadounidense, caía 1,7 % a 75,47 dólares el barril.

Sorpresa en Wall Street: SpaceX destrona a Amazon y amenaza el imperio de Microsoft

El Brent del mar del Norte, referente mundial, se replegaba 1,4 % a 78,42 dólares en el comercio asiático.

Los gobiernos de Estados Unidos e Irán firmaron el miércoles a distancia el protocolo de acuerdo que prevé el cese de las hostilidades, el levantamiento del bloqueo de Washington de los puertos iraníes y la reapertura del estrecho de Ormuz.

Los precios del petróleo continúan a la baja tras firma del acuerdo EE.UU.-Irán Foto: Getty Images

Mientras tanto, el índice Nikkei de la Bolsa de Tokio subía 1,7 %, al tiempo que se registraron alzas en los mercados de Seúl, Singapur, Taipéi y Manila.

Por el contrario, las bolsas de Shanghái, Sídney, Yakarta, Wellington y Hong Kong operaban en números rojos.