Dólar amanece a la baja y en modalidad ‘Next day’ tras festivo en EE. UU.: valor del 19 de enero

El dólar inició la cotización de este 19 de enero en modalidad ‘Next day’, en un precio de $ 3.681, lo que significó una baja de $ 19 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $ 3.700.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos fue de $ 3.682. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $ 3.680. El precio promedio es de $ 3.700.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,30 %, llegando a las 98,905 unidades.

El FMI revisó al alza el lunes su previsión de crecimiento mundial para 2026 gracias al impulso de las inversiones tecnológicas, pero advirtió que el impacto de la IA y el resurgimiento de tensiones comerciales podrían provocar perturbaciones.

El crecimiento de la economía mundial se mantendrá estable sobre 2025, en 3,3 % este año, señaló el Fondo Monetario Internacional, 0,2 puntos porcentuales más de lo previsto en octubre.

El Fondo advirtió en su actualización de las Perspectivas de la Economía Mundial que “la resiliencia mostrada hasta ahora se debe en gran medida a unos pocos sectores”, lo que indica vulnerabilidad.

Si bien la economía global parece estar “dejando atrás las disrupciones comerciales y arancelarias de 2025”, esto no significa que no hayan tenido impacto, dijo el economista jefe del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas.

Más bien, los desafíos se vieron compensados por “vientos de cola del auge de la IA y la inversión tecnológica”, explicó a periodistas.

Esto fue especialmente claro en América del Norte y Asia, señaló el FMI.

Las nuevas perspectivas para América Latina son de un crecimiento del 2,2 %, 0,1 puntos porcentuales menos de lo previsto anteriormente.

Brasil, la mayor economía regional, crecería en 2026 un 1,6 % (-0,3 puntos porcentuales), en tanto México, segundo mayor PIB regional, se mantiene sin cambios, en 1,5 %.

El sector privado mostró en 2025 capacidad de adaptación para enfrentar choques comerciales.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero pasado, el presidente estadounidense, Donald Trump, impuso aranceles que afectaron tanto a aliados como a competidores, agitando los mercados y las cadenas de suministro y disparando las tensiones comerciales.