Dólar amanece con buena alza en Colombia: precio oficial del 29 de octubre

Este es el movimiento de la moneda americana.

Redacción Semana
29 de octubre de 2025, 1:47 p. m.
Success business chart with green arrow up and USA dollars background. Profit and money. Financial and business graph. Stock market growth 3d illustration.
El dólar americano creció este 29 de octubre. | Foto: Getty Images/iStockphoto

El dólar inició la cotización de este 29 de octubre en un precio de $3.903, lo que significó un alza de $29 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.874.

Dólar en Colombia

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.903. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.889. El precio promedio es de $3.891.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 24,03 millones, registrando además un volumen promedio de 750,93 millones.

Contexto: Dólar en casas de cambio para este 29 de octubre: así se mueve la divisa

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,14 % llegando a las 98,595 unidades.

Dólar dólares
El dólar americano es una de las monedas más importantes del mundo. | Foto: Adobe Stock

Trump dice que espera reducir aranceles contra China ligados al fentanilo

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el miércoles antes de una reunión con su par Xi Jinping en Corea del Sur, que espera reducir los aranceles contra China ligados al fentanilo.

“Espero bajar eso porque creo que ellos van a ayudarnos con la situación del fentanilo”, declaró Trump a periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One.

“China va a trabajar con las fuerzas del orden estadounidenses en el tema del fentanilo”, agregó.

Contexto: BTG Pactual le tomó el pulso a Ecopetrol. Lo que pasará con el negocio Permian, el gas de Sirius y más. Este es el informe

El encuentro de Trump y Xi es la parte más esperada de la gira asiática del gobernante estadounidense, que inició en Malasia y continuó en Japón.

En Corea del Sur participará en la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia Pacífico, al margen de la cual celebrará la reunión con el líder chino.

Los presidentes de las dos mayores economías del mundo esperan evitar una guerra comercial provocada por los aranceles adicionales de 100% impuestos por Trump a los productos chinos.

Xi Jinping y Donald Trump
Xi Jinping y Donald Trump podrían llegar a un acuerdo frente a los aranceles. | Foto: Getty

A su vez, Estados Unidos busca que China elimine sus restricciones a la exportación de tierras raras, minerales cruciales en las industrias de tecnología y defensa.

“Creo que tendremos una gran reunión con el presidente Xi de China, y muchos problemas serán resueltos”, declaró Trump mientras se trasladaba a Corea del Sur.

