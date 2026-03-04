Dólar amanece más barato en Colombia: precio oficial del 4 de febrero

Divisas

4 de marzo de 2026, 9:16 a. m.
Esta es la caída de la moneda para hoy.
Esta es la caída de la moneda para hoy. Foto: Getty Images/iStockphoto

El dólar inició la cotización de este 4 de marzo en un precio de $3.780, lo que significó una baja de $17 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.797.

Dólar en Colombia

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.780. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.762. El precio promedio es de $3.767.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 88,25 millones, registrando además un volumen promedio de 639,49 millones.

aranceles EEUU Dólar
Así se mueve hoy. Foto: Adobe Stock

La contracción de la actividad industrial de China se agrava en febrero

La actividad industrial de China volvió a desacelerarse en febrero, según datos oficiales publicados este miércoles, un día antes de una esperada reunión de los líderes del gigante asiático para definir sus políticas económicas de los próximos años.

La segunda economía más grande del mundo se enfrenta a una persistente caída del consumo interno y la inversión en los últimos años, que lastra su vasto sector manufacturero.

Según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), el índice de compra gerencial, un indicador clave de la salud industrial, cayó a 49,0 puntos en febrero, por debajo de la marca de 50 puntos que separa la expansión de la contracción.

Los siete impactos que ya puede sentir Colombia por la escalada en Medio Oriente, el alza del petróleo y el dólar

Esta cifra supone un descenso con respecto al registrado en enero, cuando también había bajado hasta las 49,3 unidades, y no alcanza la previsión de 49,2 de una encuesta realizada a economistas por la agencia especializada Bloomberg.

El estadístico de la ONE, Huo Lihui, atribuyó la caída principalmente a la ralentización de las operaciones durante las vacaciones del Festival de Primavera, que este año se celebraron en febrero.

Sin embargo, los índices de sectores como “textiles, confección y automóviles se mantuvieron por debajo del punto crítico, lo que indica una actividad débil del mercado”, afirmó.

Inflación economia Inflación economía
La contracción de la actividad industrial de China se agrava en febrero Foto: khunkornStudio - stock.adobe.com

Los datos se anunciaron un día antes de que los líderes chinos dieran a conocer su nuevo Plan Quinquenal en su reunión política anual en Pekín conocida como las “Dos Sesiones”.

Los anuncios previstos para el jueves incluirán el objetivo de crecimiento anual para 2026 y el presupuesto de defensa.

