Divisas

Dólar amanece más barato en Colombia: precio oficial para este 28 de enero

Así se mueve la moneda en el mercado spot.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
28 de enero de 2026, 2:14 p. m.
El dólar amaneció a la baja hoy.
El dólar amaneció a la baja hoy. Foto: Getty Images

El dólar inició la cotización de este 28 de enero en un precio de $3.623, lo que significó una baja de $55 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.678.

Dólar en Colombia

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.672. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.615. El precio promedio es de $3.650.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 237,50 millones, registrando además un volumen promedio de 778,68 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,13 % llegando a las 96,180 unidades.

Dinero

¿Se disparará la inflación este año tras el aumento de salario mínimo? Estos son los cálculos de hasta dónde puede llegar

Macroeconomía

Este sería el nuevo presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, tras la salida de Orlando Velandia del cargo

Macroeconomía

¿Qué lugar ocupa Colombia? El top de países de América Latina con el precio de la gasolina más caro

Macroeconomía

EPM confirma adjudicación del 100% de sus acciones en UNE. Con la operación, se crea un nuevo gigante de las comunicaciones

Macroeconomía

Millones por segundo: la ostentosa apuesta publicitaria del Super Bowl

Macroeconomía

Precio del euro se dispara en Colombia; así se cotiza la divisa este martes 27 de enero

Macroeconomía

Al fin sí: TGI usará la infraestructura de Hocol para la regasificación que ayudará a enfrentar el déficit de gas

Macroeconomía

Exportaciones de flores se fortalecen con una estrategia que cumple 20 años

Macroeconomía

Dólar revierte la tendencia de los últimos días y amanece al alza: precio oficial del 27 de enero

Macroeconomía

¿Cómo se moverá el dólar durante la semana del 26 al 30 de enero? Esto dicen los expertos

Noticia en desarrollo...

Más de Macroeconomía

Dólar cerró en Colombia

Dólar amanece más barato en Colombia: precio oficial para este 28 de enero

Inflación, alzas precios

¿Se disparará la inflación este año tras el aumento de salario mínimo? Estos son los cálculos de hasta dónde puede llegar

En materia energética el país enfrenta una situación desafiante, pues el Gobierno quiere avanzar en un proceso de transición, pero sin nuevos contratos de exploración de hidrocarburos.

Este sería el nuevo presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, tras la salida de Orlando Velandia del cargo

La transformación de Venezuela en un petro-Estado, tras la nacionalización de 1976, socavó las bases de la democracia. Hoy, de nuevo, se quiere plantear la utopía de un país rico en petróleo, pero sin democracia.

¿Qué lugar ocupa Colombia? El top de países de América Latina con el precio de la gasolina más caro

EPM ya anunció el precio de su participación, no controlante, en Tigo UNE: asciende a 2,1 billones de pesos.

EPM confirma adjudicación del 100% de sus acciones en UNE. Con la operación, se crea un nuevo gigante de las comunicaciones

Jugadores y staff de Philadelphia Eagles celebran el título del Super Bowl LIX.

Millones por segundo: la ostentosa apuesta publicitaria del Super Bowl

Billetes euros.

Precio del euro se dispara en Colombia; así se cotiza la divisa este martes 27 de enero

Presentación de la solución al déficit de gas

Al fin sí: TGI usará la infraestructura de Hocol para la regasificación que ayudará a enfrentar el déficit de gas

.

Exportaciones de flores se fortalecen con una estrategia que cumple 20 años

-

Colombia lidera la economía de creadores en la región

Noticias Destacadas