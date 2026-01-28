Dólar amanece más barato en Colombia: precio oficial para este 28 de enero

El dólar inició la cotización de este 28 de enero en un precio de $3.623, lo que significó una baja de $55 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.678.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.672. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.615. El precio promedio es de $3.650.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 237,50 millones, registrando además un volumen promedio de 778,68 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,13 % llegando a las 96,180 unidades.

Noticia en desarrollo...