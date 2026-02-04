El dólar inició la cotización de este 4 de febrero en un precio de $3.635, lo que significó un alza de $12 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.622.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.648. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.635. El precio promedio es de $3.637.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 1,50 millones, registrando además un volumen promedio de 375,00 millones.

Precios del agro arrancaron 2026 al alza: el IPAP de la Bolsa Mercantil subió 3,4 % en enero

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de un 0,05 %, llegando a las 97,350 unidades.

El dólar amaneció al alza en Colombia. Foto: ADOBE STOCK

Wall Street retrocede golpeada por las tecnológicas

La Bolsa de Nueva York cerró a la baja el martes, lastrada por varias ventas de empresas del sector tecnológico, pese a la buena acogida de los resultados del grupo de análisis de datos Palantir.

El Dow Jones perdió un 0,34 %, el tecnológico Nasdaq cayó un 1,43 % y el ampliado S&P 500 cedió un 0,84 %.

Las empresas líderes tecnológicas fueron particularmente golpeadas: Nvidia, la compañía con la mayor capitalización de mercado mundial, perdió un 2,84 %, Microsoft un 2,87 % y Meta un 2,08 %.

Los inversores han mostrado su preocupación por los niveles de valoración de estos gigantes y el gasto masivo para el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), inquietudes “que no son nuevas, pero que no dejan de intensificarse”, indicó a la AFP Patrick O’Hare, de Briefing.com.

Plan Financiero 2026: las señales indican que no habría un buen año fiscal

Los resultados de Palantir “inicialmente reforzaron el optimismo sobre las perspectivas de la IA”, dijo Jose Torres, de Interactive Brokers.

Aunque su acción subió un 6,84 % el jueves hasta 157,88 dólares, “parece que los inversores necesitan desempeños espectaculares para impulsar las acciones relacionadas con la IA”, añadió Torres.

En los próximos días se conocerán los resultados de AMD, Alphabet (matriz de Google) y Amazon, que servirán como nuevas pruebas para el mercado.

Wall Street retrocede golpeada por las tecnológicas Foto: Getty Images

En el área no tecnológica, la cadena estadounidense de hipermercados Walmart superó por primera vez en su historia la barrera de 1 billón de dólares de capitalización bursátil.