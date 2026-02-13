Dólar cerró más barato en Colombia esta semana: precio oficial para el 13 de febrero

El dólar terminó la jornada de este viernes a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 13 de febrero, la divisa cerró en la Bolsa de Valores a $3.656, lo que significó una reducción de $11 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.665.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $16, teniendo en cuenta que el precio de apertura esta mañana fue de $3.670.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente bajos. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada fue de $3.672, mientras que el precio más bajo registrado al cierre fue de $3.636. El promedio cotizado se encuentra en $3.652.

Pensiones de los colombianos tras la suspensión del salario mínimo. ¿Cómo serán ahora las mesadas? Esto dicen expertos

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,108 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 698,29.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, registró un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,07 %, llegando a las 96,765 unidades.

El dólar cerró a la baja en Colombia. Foto: Getty Images

La inflación en EE. UU. retrocede en enero a 2,4 % interanual

La inflación de Estados Unidos comenzó el año en claro retroceso, con un índice de 2,4 % interanual en enero, frente al 2,7 % de diciembre, según cifras oficiales publicadas el viernes.

El índice de precios al consumidor (IPC) se ubicó por debajo del 2,5 % en doce meses que habían proyectado los analistas, según el consenso de Trading Economics.

“Son noticias alentadoras para muchas familias estadounidenses que han tenido dificultades”, destacó Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union.

El costo de vida sigue siendo un tema central en Estados Unidos. El presidente Donald Trump consiguió su segundo mandato iniciado en 2025 con la promesa de mejorar el poder adquisitivo de los estadounidenses.

Suspensión del salario mínimo no tendría efectos en tasas de interés ni bancos: esto dicen los expertos

El IPC de enero es el más bajo desde mayo de 2025, cuando registró 2,3 % en doce meses.

La Casa Blanca se congratuló por el informe. La cifra demuestra que Trump “ha derrotado” el repunte inflacionario que se produjo durante el mandato de su predecesor, Joe Biden, declaró el subsecretario de Prensa Kush Desai.

La inflación en EE.UU. retrocede en enero a 2,4% interanual Foto: Adobe Stock/ AFP

Sin embargo, en los meses recientes han surgido preocupaciones en torno al costo de vida, debido al aumento de los precios en áreas como la alimentación que afectan a los hogares.