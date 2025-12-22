Dólar cierra a la baja en la tarde del lunes 22 de diciembre de 2025

Para la tarde del lunes 22 de diciembre, la moneda cerró con un precio de $ 3.785. Durante la jornada, la divisa presentó un movimiento a la baja en relación con los últimos días.

Para hoy, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $ 3.785, lo que significó una reducción de $ 32 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) definida por la SuperFinanciera para la jornada actual, en $ 3.817.

Con respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $ 21, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.806.

Frente a la volatilidad de la moneda, registra movimientos considerablemente altos. El precio máximo que alcanzó durante la jornada fue de $ 3.812, mientras que el precio más bajo registrado al cierre fue de $ 3.778. El promedio cotizado se encuentra en $ 3.792.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1.523 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 1,122.

Economía internacional

El presidente de EE. UU., Donald Trump, ordenó bloquear buques sancionados, pero analistas advierten que la medida es vaga y puede afectar cualquier barco con crudo venezolano, salvo los que trabajan para Chevron.

Venezuela exporta unos 500.000 barriles en el mercado negro, principalmente a Asia, dijo Juan Szabo, consultor y exvicepresidente de la estatal PDVSA.

El segundo barco incautado no estaba de hecho en la lista negra de Estados Unidos, según una revisión de la AFP que determinó que el tanquero no aparece en la lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de empresas e individuos sancionados.

La política no es rigurosa: algunos buques han pasado sin problemas, pero el riesgo puede elevar fletes o alejar navieras, señaló Szabo.

Trump ordenó el bloqueo de los buques sancionados. Foto: AP

PDVSA asegura que las exportaciones siguen normalmente, un punto clave ante la baja capacidad de almacenamiento existente, de apenas dos a tres días, según la fuente.

“Si hay un verdadero bloqueo, la producción se detendrá muy rápido como en la gran huelga de 2002”, explicó en relación con el paro en protesta contra el entonces presidente Hugo Chávez.

El bloqueo suma presión a la ya golpeada economía de Venezuela, que este año cerrará con hiperinflación.

Los venezolanos no paran de hablar del despliegue militar estadounidense, aunque en susurro, temerosos de terminar en prisión. Algunos esperan un bombardeo que ponga fin a 26 años de chavismo, y otros temen que el aislamiento conduzca de vuelta a aquellos días en que había que hacer largas filas para comprar café o azúcar.

Szabo calcula que las exportaciones caerán 45% en los próximos cuatro meses, lo que representa un golpe a la billetera del Estado.

En marzo y abril “el ingreso en divisas será una tercera parte de lo que era cuando ya estaba en crisis” el país, advirtió. “Va a haber un encarecimiento enorme”, enfatizó.

*Con información de AFP.