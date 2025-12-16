Dólar cierra el mercado más caro: precio oficial este 16 de diciembre

El dólar terminó la jornada de este martes en un precio elevado. Durante todo el día mantuvo un comportamiento al alza, perjudicando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 16 de diciembre, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $ 3.842, lo que significó un incremento de $ 25 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $ 3.817.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $ 22, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.820.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $ 3.859, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $ 3.820. El promedio cotizado se encuentra en $ 3.847.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 995,12 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 662,09.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,09 %, llegando a las 97,865 unidades.

Este es el precio de referencia de la moneda durante la jornada. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Desempleo en EE. UU. sube a 4,6 % en noviembre, el más alto desde 2021

El mercado laboral estadounidense dio en noviembre nuevas muestras de su debilitamiento, con un aumento de la tasa de desempleo hasta el 4,6 %, la más alta en cuatro años.

Aun así, la creación de empleo en noviembre fue mejor que las expectativas del mercado, con 64.000 nuevos puestos de trabajo, informó el martes el Departamento de Trabajo. Los analistas preveían 45.000 empleos más y una tasa de desempleo del 4,5 %, según una encuesta entre analistas publicada por MarketWatch.

Como señal de esta caída del mercado laboral, el número de personas desempleadas desde hace menos de cinco semanas aumentó en 326.000 respecto a septiembre.

Asimismo, hay 909.000 trabajadores a tiempo parcial más que quieren hacerlo a jornada completa respecto a septiembre.

Estas cifras de empleo se basan en dos encuestas distintas, publicadas al tiempo. Una realizada a los empleadores y la otra a los hogares.

Los datos del mes de noviembre se publicaron con retraso debido al cierre presupuestario que duró 43 días entre octubre y noviembre, lo que perturbó la recopilación de datos.

Así se comportó el desempleo en EE.UU. | Foto: Adobe Stock

El Departamento de Trabajo decidió no publicar la tasa de desempleo y la creación de empleo del mes de octubre debido al cierre, ya que sus agentes no pudieron realizar las encuestas necesarias.