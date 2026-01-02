Dólar cierra este 2 de enero más caro en Colombia: precio oficial

El dólar terminó la jornada de este viernes en un precio al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, perjudicando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy, 2 de enero, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $ 3.772, lo que significó un incremento de $ 15 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $ 3.757.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $ 1, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.773.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada fue de $ 3.827, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $ 3.765. El promedio cotizado se encuentra en $ 3.791.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 529,96 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 1,009.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,17 % llegando a las 98,217 unidades.

Tesla comunicó este viernes ventas inferiores a las esperadas en el cuarto trimestre de 2025, cediendo su posición como la mayor empresa de vehículos eléctricos del mundo en ventas anuales al gigante chino BYD.

La compañía estadounidense, propiedad del magnate Elon Musk, registró 418.227 entregas en los últimos tres meses del año, lo que eleva su cifra de ventas anuales alrededor de 1,64 millones de vehículos eléctricos.

El jueves, BYD informó haber vendido 2,26 millones de vehículos eléctricos en 2025.

Según el consenso de FactSet, los analistas preveían que las ventas de Tesla en el último trimestre se desaceleraran menos, hasta unas 449.000 unidades.

Los expertos del sector han señalado que la demanda de vehículos eléctricos tardará en estabilizarse en Estados Unidos tras la eliminación del crédito fiscal de 7.500 dólares a finales de septiembre de 2025.

Antes de esa medida, Tesla ya había experimentado dificultades en las ventas en mercados clave debido al apoyo de Musk al presidente Donald Trump y a otros políticos de extrema derecha.

Tesla también se ha enfrentado a la creciente competencia de BYD y otras empresas chinas, así como de gigantes europeos.

El jueves, BYD, con sede en Shenzhen y que también produce automóviles híbridos, anunció ventas récord de vehículos eléctricos durante el año pasado.

Conocida como “Biyadi” en chino, o por su eslogan en inglés “Build Your Dreams” (Construye tus sueños), BYD fue fundada en 1995 y originalmente se especializaba en la fabricación de baterías.

Este gigante del sector automotor ha llegado a dominar el altamente competitivo mercado chino de automóviles de “nueva energía”, término que engloba diversos vehículos, desde los totalmente eléctricos hasta los híbridos enchufables.

BYS se ha posicionado como una de las marcas de autos eléctricos. Foto: BYD / API

China es el mercado de mayor porte de este tipo de vehículos.

BYD está buscando expandir su presencia en el extranjero, ya que los patrones de consumo cada vez más sensibles al precio en China están afectando su rentabilidad.

A pesar de que, como otros fabricantes chinos de vehículos eléctricos, ha debido enfrentar elevados aranceles en Estados Unidos, la compañía está creciendo en el sudeste asiático, Oriente Medio y Europa.

En 2024, Tesla había superado a BYD por un estrecho margen en venta de vehículos eléctricos: 1,79 millones contra 1,76 millones.