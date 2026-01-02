Economía

Dólar cierra este 2 de enero más caro en Colombia: precio oficial

Este fue el comportamiento de la moneda al cierre de la jornada.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
2 de enero de 2026, 7:22 p. m.
Dólar se movió al alza este 2 de enero
Dólar se movió al alza este 2 de enero Foto: Getty Images/iStockphoto

El dólar terminó la jornada de este viernes en un precio al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, perjudicando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy, 2 de enero, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $ 3.772, lo que significó un incremento de $ 15 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $ 3.757.

Dólar en Colombia

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $ 1, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.773.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada fue de $ 3.827, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $ 3.765. El promedio cotizado se encuentra en $ 3.791.

Macroeconomía

Gustavo Petro lanza enorme incentivo a los taxistas: les dará 52 millones de pesos si toman una decisión con su vehículo

Macroeconomía

Gobierno Petro considera el control de precios para evitar una alta inflación tras la trepada del salario mínimo. Polémica

Macroeconomía

¿Cuántos pasajes de TransMilenio se pueden comprar con el subsidio de transporte en 2026?

Macroeconomía

¿Quiénes recibirán hasta $ 550.000 en enero y cómo reclamar el pago?

Macroeconomía

IPC 2026: ¿cuándo se publicará el indicador definitivo de 2025, según el calendario del Dane?

Macroeconomía

¿Por qué ganar más con el salario mínimo de 2026 implicará trabajar más? “Típico caso de alguien que tira la piedra y esconde la mano”

Macroeconomía

Oficial: las nuevas tarifas de copago y cuota moderadora para 2026 en Colombia; valores confirmados por MinSalud

Macroeconomía

Dólar arranca el año más caro en Colombia: precio oficial de este 2 de enero

Macroeconomía

Esto costaría moverse en TransMilenio y el SITP en 2026 si se aprueba alza de $350 al pasaje: ojo con el bolsillo

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa para este 2 de enero

Oficial: las nuevas tarifas de copago y cuota moderadora para 2026 en Colombia; valores confirmados por MinSalud

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 529,96 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 1,009.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,17 % llegando a las 98,217 unidades.

Se cree que esta semana y la entrantela tasa de cambio tendría sus valores más altos de 2024 por la incertidumbre electoral en Estados Unidos.
Así se movió el dólar Foto: istock

Caen ventas de Tesla en 2025 y la china BYD lidera mercado de autos eléctricos

Tesla comunicó este viernes ventas inferiores a las esperadas en el cuarto trimestre de 2025, cediendo su posición como la mayor empresa de vehículos eléctricos del mundo en ventas anuales al gigante chino BYD.

La compañía estadounidense, propiedad del magnate Elon Musk, registró 418.227 entregas en los últimos tres meses del año, lo que eleva su cifra de ventas anuales alrededor de 1,64 millones de vehículos eléctricos.

¿Por qué ganar más con el salario mínimo de 2026 implicará trabajar más? “Típico caso de alguien que tira la piedra y esconde la mano”

El jueves, BYD informó haber vendido 2,26 millones de vehículos eléctricos en 2025.

Según el consenso de FactSet, los analistas preveían que las ventas de Tesla en el último trimestre se desaceleraran menos, hasta unas 449.000 unidades.

Los expertos del sector han señalado que la demanda de vehículos eléctricos tardará en estabilizarse en Estados Unidos tras la eliminación del crédito fiscal de 7.500 dólares a finales de septiembre de 2025.

Antes de esa medida, Tesla ya había experimentado dificultades en las ventas en mercados clave debido al apoyo de Musk al presidente Donald Trump y a otros políticos de extrema derecha.

Tesla también se ha enfrentado a la creciente competencia de BYD y otras empresas chinas, así como de gigantes europeos.

El jueves, BYD, con sede en Shenzhen y que también produce automóviles híbridos, anunció ventas récord de vehículos eléctricos durante el año pasado.

Conocida como “Biyadi” en chino, o por su eslogan en inglés “Build Your Dreams” (Construye tus sueños), BYD fue fundada en 1995 y originalmente se especializaba en la fabricación de baterías.

Este gigante del sector automotor ha llegado a dominar el altamente competitivo mercado chino de automóviles de “nueva energía”, término que engloba diversos vehículos, desde los totalmente eléctricos hasta los híbridos enchufables.

BYD produjo su vehículo número 14 millones desde la planta de Brasil, la más grande fuera de Asia.
BYS se ha posicionado como una de las marcas de autos eléctricos. Foto: BYD / API

China es el mercado de mayor porte de este tipo de vehículos.

BYD está buscando expandir su presencia en el extranjero, ya que los patrones de consumo cada vez más sensibles al precio en China están afectando su rentabilidad.

A pesar de que, como otros fabricantes chinos de vehículos eléctricos, ha debido enfrentar elevados aranceles en Estados Unidos, la compañía está creciendo en el sudeste asiático, Oriente Medio y Europa.

En 2024, Tesla había superado a BYD por un estrecho margen en venta de vehículos eléctricos: 1,79 millones contra 1,76 millones.

Más de Macroeconomía

.

Gustavo Petro lanza enorme incentivo a los taxistas: les dará 52 millones de pesos si toman una decisión con su vehículo

El presidente, Gustavo Petro, y Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, en Cartagena, el 29 de diciembre de 2025

Gobierno Petro considera el control de precios para evitar una alta inflación tras la trepada del salario mínimo. Polémica

Dólar se movió al alza este 30 de noviembre en Colombia.

Dólar cierra este 2 de enero más caro en Colombia: precio oficial

Conozca aquí el cálculo aproximado.

¿Cuántos pasajes de TransMilenio se pueden comprar con el subsidio de transporte en 2026?

Salario minimo

¿Quiénes recibirán hasta $ 550.000 en enero y cómo reclamar el pago?

El Dane reveló el dato de inflación en Colombia para el mes de noviembre. Foto: Freepik

IPC 2026: ¿cuándo se publicará el indicador definitivo de 2025, según el calendario del Dane?

El presidente, Gustavo Petro, el 18 de diciembre de 2025, en Bogotá

¿Por qué ganar más con el salario mínimo de 2026 implicará trabajar más? “Típico caso de alguien que tira la piedra y esconde la mano”

El procedimiento se realizó en el Hospital Internacional de Colombia, en Bucaramanga.

Oficial: las nuevas tarifas de copago y cuota moderadora para 2026 en Colombia; valores confirmados por MinSalud

Salario Mínimo 2026

CARF hace dura advertencia: alza del salario mínimo para 2026 presionaría el déficit fiscal y la deuda pública

Dolar

Dólar arranca el año más caro en Colombia: precio oficial de este 2 de enero

Noticias Destacadas