Economía

Dólar cierra más caro en la jornada del lunes 29 de diciembre de 2025

La divisa ha mostrado un comportamiento fluctuante en los últimos días.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

29 de diciembre de 2025, 8:14 p. m.
El mercado en Colombia empezó al alza este lunes, 29 de diciembre
El mercado en Colombia empezó al alza este lunes, 29 de diciembre Foto: El País

El dólar terminó la jornada de este lunes en un precio al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, afectando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

En medio de una alta volatilidad, así se espera que cierre el dólar este año: ¿cómo se moverá en 2026?

Para hoy, 29 de diciembre, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $ 3.754, lo que significó un aumento de $ 38 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $ 3.716.

Dólar en Colombia

Respecto al movimiento de la divisa, desde el primer minuto de cotización la variación fue de $ 55, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.699.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $ 3.754, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $ 3.695. El promedio cotizado se encuentra en $ 3.707.

Macroeconomía

Constituyente de Petro acabaría la autonomía del Banco de la República: hablan los expertos

Macroeconomía

Estos son los colombianos que se benefician del incremento del salario mínimo, pese a ganar más de ese rubro

Macroeconomía

Gustavo Petro pide ponerle techo a los precios de los tiquetes aéreos en Colombia. Esta es su propuesta

Macroeconomía

¿Quiénes quedan por fuera del aumento del salario mínimo en 2026?

Macroeconomía

Impuesto predial aumentaría un 3% para varios inmuebles en Colombia: esto propone el DNP

Macroeconomía

Dian confirma incremento de impuesto a partir del 1.º de enero: ojo si le golpea el bolsillo

Macroeconomía

Dólar baja en Colombia y toca los $3.699: este es el precio oficial del 29 de diciembre

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio en Colombia: así se mueve la divisa este 29 de diciembre

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio: así fluctúa este 24 de diciembre

Macroeconomía

Dólar cayó en Colombia este martes 23 de diciembre: así se mueve

Trabajadores tienen cuatro nuevos permisos remunerados en 2026: cambios de la reforma laboral

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,36 % llegando a las 104.299 unidades.

Economía internacional

China lanzará el 1 de enero un “plan de acción” para impulsar el manejo y las operaciones de su moneda digital, informó el lunes un vicegobernador del banco central del país.

Esta institución ha trabajado desde 2014 en una moneda digital, y ha probado el uso de un “yuan digital” en varios programas pilotos.

Consumidores en todo el país ya hacen pagos por internet y teléfono móvil, pero el yuan digital podría permitir al banco central ―en lugar de los gigantes tecnológicos― tener más acceso a datos y control sobre los pagos.

“El futuro yuan digital será una forma moderna de pago digital y circulación emitida dentro del sistema financiero”, publicó Lu Lei, vicegobernador del Banco Popular de China, en Financial News, un medio del banco central.

Para alcanzar ese objetivo, el 1 de enero se lanzará un sistema de “nueva generación” para el yuan digital, indicó Lu. Incluirá un “marco de medición, sistema de manejo, mecanismo operativo y ecosistema”.

Bajo el plan de acción, los bancos pagarán intereses sobre los balances de los clientes en yuanes digitales para incentivar una mayor adopción de la moneda.

El plan incluye también una propuesta para establecer un centro de operaciones internacionales del yuan digital en Shanghái, agregó el reporte.

Las autoridades monetarias alrededor del mundo han explorado formas de digitalizar sus monedas, siguiendo un boom de los pagos en línea durante la pandemia y la creciente popularidad de criptomonedas como el bitcoin.

Mas de Macroeconomía

El mercado en Colombia empezó al alza este lunes, 15 de diciembre.

Dólar cierra más caro en la jornada del lunes 29 de diciembre de 2025

Banco de la República con Gustavo Petro

Constituyente de Petro acabaría la autonomía del Banco de la República: hablan los expertos

Empresario

Estos son los colombianos que se benefician del incremento del salario mínimo, pese a ganar más de ese rubro

Alocución de Gustavo Petro.

Gustavo Petro pide ponerle techo a los precios de los tiquetes aéreos en Colombia. Esta es su propuesta

Salario minimo

¿Quiénes quedan por fuera del aumento del salario mínimo en 2026?

Inició el nuevo censo inmobiliario de Bogotá. Olga Lucía López Morales, directora Catastro Distrital, lidera el proceso.

Impuesto predial aumentaría un 3% para varios inmuebles en Colombia: esto propone el DNP

Para la Dian es importante alcanzar la meta de recaudación tributaria establecida para el 2025.

Dian confirma incremento de impuesto a partir del 1.º de enero: ojo si le golpea el bolsillo

aranceles EEUU Dólar

Dólar baja en Colombia y toca los $3.699: este es el precio oficial del 29 de diciembre

Salario Mínimo 2026

🔴 Salario mínimo 2026 EN VIVO, hoy | Se espera que este lunes 29 se conozca la cifra

Up arrow, 100 dollar bills in cash and stock market indicators (money, business, finance, crisis, success, devaluation, inflation)

Dólar en casas de cambio en Colombia: así se mueve la divisa este 29 de diciembre

Noticias Destacadas