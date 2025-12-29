Dólar cierra más caro en la jornada del lunes 29 de diciembre de 2025

El dólar terminó la jornada de este lunes en un precio al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, afectando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy, 29 de diciembre, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $ 3.754, lo que significó un aumento de $ 38 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $ 3.716.

Respecto al movimiento de la divisa, desde el primer minuto de cotización la variación fue de $ 55, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.699.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $ 3.754, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $ 3.695. El promedio cotizado se encuentra en $ 3.707.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,36 % llegando a las 104.299 unidades.

Economía internacional

China lanzará el 1 de enero un “plan de acción” para impulsar el manejo y las operaciones de su moneda digital, informó el lunes un vicegobernador del banco central del país.

Esta institución ha trabajado desde 2014 en una moneda digital, y ha probado el uso de un “yuan digital” en varios programas pilotos.

Consumidores en todo el país ya hacen pagos por internet y teléfono móvil, pero el yuan digital podría permitir al banco central ―en lugar de los gigantes tecnológicos― tener más acceso a datos y control sobre los pagos.

“El futuro yuan digital será una forma moderna de pago digital y circulación emitida dentro del sistema financiero”, publicó Lu Lei, vicegobernador del Banco Popular de China, en Financial News, un medio del banco central.

Para alcanzar ese objetivo, el 1 de enero se lanzará un sistema de “nueva generación” para el yuan digital, indicó Lu. Incluirá un “marco de medición, sistema de manejo, mecanismo operativo y ecosistema”.

Bajo el plan de acción, los bancos pagarán intereses sobre los balances de los clientes en yuanes digitales para incentivar una mayor adopción de la moneda.

El plan incluye también una propuesta para establecer un centro de operaciones internacionales del yuan digital en Shanghái, agregó el reporte.

Las autoridades monetarias alrededor del mundo han explorado formas de digitalizar sus monedas, siguiendo un boom de los pagos en línea durante la pandemia y la creciente popularidad de criptomonedas como el bitcoin.