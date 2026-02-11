Economía

Dólar en casas de cambio para este 11 de febrero: así se mueve la divisa

Cada una de las empresas establece el precio bajo diversos parámetros.

Manuel Santiago Sánchez González

11 de febrero de 2026, 5:01 p. m.
La fintech Qash permite hacer inversiones en dólares. Foto: creada por Gemini AI
Foto: El País

El dólar es una de las principales divisas que se cotizan en todo el mundo y es clave para la economía de varios países. El precio del dólar es determinante por su incidencia en las decisiones económicas y políticas que toman los gobiernos, los empresarios y los inversionistas; por eso, comprender su comportamiento, sobre todo en época de crisis, se ha convertido en un tema de interés para el público en general.

Durante los últimos días, la moneda estadounidense ha presentado una reducción importante en su precio, llegando a mínimos de $3.590, que no se veían desde hace cerca de 5 años en el país.

Dólar se impulsó al alza este martes: precio oficial del 10 de febrero

Es por ello que muchos inversionistas, ahorradores y viajeros han puesto especial atención en los precios del dólar en casas de cambio, dado que estos establecimientos permiten la adquisición y venta de divisas de una manera más cómoda.

Precio del dólar en Colombia: así se mueve en casas de cambio

Este es el análisis del mercado cambiario para este miércoles 11 de febrero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3.450 y de venta de $3.770. Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea analizar la fluctuación del dólar en las principales ciudades del país, tenga en cuenta la siguiente tabla con los precios de compra, venta y spread.

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6223,71290
Cali3,5753,730155
Cartagena3,4503,770320
Cúcuta3,6203,66040
Medellín3,5313,679148
Pereira3,6203,70080
Así se comporta el dólar hoy. Foto: Getty Images

De otro lado, si lo que quiere ver es cómo ha cambiado el dólar durante la última semana, tenga en cuenta la siguiente tabla con el histórico de los últimos siete días, además de los precios de compra, venta y TRM.

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
Martes 10 de febrero de 20263577.933700.343651.9
Lunes 9 de febrero de 20263577.933700.343670.2
Domingo 8 de febrero de 20263583.793708.453670.2
Sábado 7 de febrero de 20263583.573709.823670.2
Viernes 6 de febrero de 20263587.53712.323691.75
Jueves 5 de febrero de 20263599.663725.863644.93
Miércoles 4 de febrero de 20263579.313706.93622
martes 3 de febrero de 20263572.073699.4836218.16

Finalmente, si lo que desea es analizar el valor de la moneda en los principales establecimientos, tenga en cuenta los valores de las casas de cambio que funcionan en el país. Aquí están los precios de compra, venta y spread.

NombrePrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3,6203,750130
Amerikan Cash3,5903,68070
Cambios AG3,6003,70080
Cambios Kapital3,6303,66535
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6103,67050
El Cóndor Cambios3,5303,680150

Es importante que sepa que las casas de cambio definen sus precios a partir de la ley de la oferta y la demanda, por lo que no deben fijarlos con base en una entidad o un precio oficial.

Lo hacen teniendo en cuenta aspectos del mercado, como lo son los precios de sus competidores, que son otras casas de cambio, el precio de los bancos, la TRM y la cotización en el mercado spot.

