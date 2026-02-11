Dólar en casas de cambio para este 11 de febrero: así se mueve la divisa

El dólar es una de las principales divisas que se cotizan en todo el mundo y es clave para la economía de varios países. El precio del dólar es determinante por su incidencia en las decisiones económicas y políticas que toman los gobiernos, los empresarios y los inversionistas; por eso, comprender su comportamiento, sobre todo en época de crisis, se ha convertido en un tema de interés para el público en general.

Durante los últimos días, la moneda estadounidense ha presentado una reducción importante en su precio, llegando a mínimos de $3.590, que no se veían desde hace cerca de 5 años en el país.

Dólar se impulsó al alza este martes: precio oficial del 10 de febrero

Es por ello que muchos inversionistas, ahorradores y viajeros han puesto especial atención en los precios del dólar en casas de cambio, dado que estos establecimientos permiten la adquisición y venta de divisas de una manera más cómoda.

Precio del dólar en Colombia: así se mueve en casas de cambio

Este es el análisis del mercado cambiario para este miércoles 11 de febrero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3.450 y de venta de $3.770. Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea analizar la fluctuación del dólar en las principales ciudades del país, tenga en cuenta la siguiente tabla con los precios de compra, venta y spread.

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,622 3,712 90 Cali 3,575 3,730 155 Cartagena 3,450 3,770 320 Cúcuta 3,620 3,660 40 Medellín 3,531 3,679 148 Pereira 3,620 3,700 80

Así se comporta el dólar hoy. Foto: Getty Images

De otro lado, si lo que quiere ver es cómo ha cambiado el dólar durante la última semana, tenga en cuenta la siguiente tabla con el histórico de los últimos siete días, además de los precios de compra, venta y TRM.

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM Martes 10 de febrero de 2026 3577.93 3700.34 3651.9 Lunes 9 de febrero de 2026 3577.93 3700.34 3670.2 Domingo 8 de febrero de 2026 3583.79 3708.45 3670.2 Sábado 7 de febrero de 2026 3583.57 3709.82 3670.2 Viernes 6 de febrero de 2026 3587.5 3712.32 3691.75 Jueves 5 de febrero de 2026 3599.66 3725.86 3644.93 Miércoles 4 de febrero de 2026 3579.31 3706.9 3622 martes 3 de febrero de 2026 3572.07 3699.48 36218.16

Finalmente, si lo que desea es analizar el valor de la moneda en los principales establecimientos, tenga en cuenta los valores de las casas de cambio que funcionan en el país. Aquí están los precios de compra, venta y spread.

Nombre Precio de compra Precio de venta Spread Alliance Trade 3,620 3,750 130 Amerikan Cash 3,590 3,680 70 Cambios AG 3,600 3,700 80 Cambios Kapital 3,630 3,665 35 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,610 3,670 50 El Cóndor Cambios 3,530 3,680 150

Es importante que sepa que las casas de cambio definen sus precios a partir de la ley de la oferta y la demanda, por lo que no deben fijarlos con base en una entidad o un precio oficial.

Lo hacen teniendo en cuenta aspectos del mercado, como lo son los precios de sus competidores, que son otras casas de cambio, el precio de los bancos, la TRM y la cotización en el mercado spot.