Dólar en casas de cambio para este 11 de noviembre: así se mueve la divisa

Este es el comportamiento en establecimientos de cambio del país.

Redacción Semana
11 de noviembre de 2025, 11:55 a. m.
Dólar dólares
Así se mueve la divisa americana | Foto: Adobe Stock

El dólar ha fluctuado a la baja y de manera importante durante las últimas semanas en Colombia. La divisa ha tocado el piso de los $ 3.700 y, con ello, ha traído nuevas oportunidades de compra para inversionistas, viajeros y ahorradores, que esperan cambiar su dinero a esta divisa y así ganar rentabilidad o un mayor rendimiento.

Muchos aprovechan las casas de cambio para realizar este tipo de transacciones, dado que allí pueden hacer las transacciones de compra y venta sin necesidad de hacer numerosos trámites o papeleo.

Este es el comportamiento en establecimientos de comercio de divisas. | Foto: ADOBE STOCK

De acuerdo a un monitoreo hecho en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 11 de noviembre se situó cerca de $ 3.704, mientras que el de venta rondó los $ 3.850. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.

Contexto: Así cambió el costo de vida en Colombia: estas ciudades lideran el alza de precios en octubre 2025

Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:

  • Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
  • Bogotá – $ 3.708 – $ 3.851
  • Cali – $ 3.743 – $ 3.903
  • Cartagena – $ 3.650 – $ 3.910
  • Cúcuta – $ 3.760 – $ 3.800
  • Medellín – $ 3.682 – $ 3.832
  • Pereira – $ 3.750 – $ 3.840
Dólar en Colombia se mueve en volatilidad
Dólar en Colombia se mueve en volatilidad | Foto: Getty Images

Si usted desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

  • Fecha - Precio de compra - Precio de venta
  • Martes, 11 de noviembre de 2025 - $ 3.704 - $ 3.850
  • Lunes, 10 de noviembre de 2025 - $ 3.705 - $ 3.850
  • Domingo, 9 de noviembre de 2025 - $ 3.710 - $ 3.848
  • Sábado, 8 de noviembre de 2025 - $ 3.711 - $ 3.850
  • Viernes, 7 de octubre de 2025 - $ 3.712 - $ 3.847
  • Jueves, 6 de octubre de 2025 - $ 3.734 - $ 3.861
Contexto: Inflación de Colombia en octubre fue de 5,51%, el indicador continúa al alza

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:

  • Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
  • Alliance Trade – $ 3.700 – $ 3.840
  • Amerikan Cash – $ 3.700 – $ 3.850
  • Cambios AG – $ 3.750 – $ 3.850
  • Cambios Kapital – $ 3.700 – $ 3.850
  • Cambios Vancouver – $ 3.700 – $ 3.830
  • El Cóndor Cambios – $ 3.700 – $ 3.820
  • LatinCambios – $ 3.700 – $ 3.850.
Pesos Colombia Dólares
En las últimas semanas ha bajado considerablemente. | Foto: Adobe Stock

