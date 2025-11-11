Divisas
Dólar en casas de cambio para este 11 de noviembre: así se mueve la divisa
Este es el comportamiento en establecimientos de cambio del país.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
El dólar ha fluctuado a la baja y de manera importante durante las últimas semanas en Colombia. La divisa ha tocado el piso de los $ 3.700 y, con ello, ha traído nuevas oportunidades de compra para inversionistas, viajeros y ahorradores, que esperan cambiar su dinero a esta divisa y así ganar rentabilidad o un mayor rendimiento.
Muchos aprovechan las casas de cambio para realizar este tipo de transacciones, dado que allí pueden hacer las transacciones de compra y venta sin necesidad de hacer numerosos trámites o papeleo.
De acuerdo a un monitoreo hecho en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 11 de noviembre se situó cerca de $ 3.704, mientras que el de venta rondó los $ 3.850. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.
Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:
- Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
- Bogotá – $ 3.708 – $ 3.851
- Cali – $ 3.743 – $ 3.903
- Cartagena – $ 3.650 – $ 3.910
- Cúcuta – $ 3.760 – $ 3.800
- Medellín – $ 3.682 – $ 3.832
- Pereira – $ 3.750 – $ 3.840
Si usted desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:
- Fecha - Precio de compra - Precio de venta
- Martes, 11 de noviembre de 2025 - $ 3.704 - $ 3.850
- Lunes, 10 de noviembre de 2025 - $ 3.705 - $ 3.850
- Domingo, 9 de noviembre de 2025 - $ 3.710 - $ 3.848
- Sábado, 8 de noviembre de 2025 - $ 3.711 - $ 3.850
- Viernes, 7 de octubre de 2025 - $ 3.712 - $ 3.847
- Jueves, 6 de octubre de 2025 - $ 3.734 - $ 3.861
Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:
- Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
- Alliance Trade – $ 3.700 – $ 3.840
- Amerikan Cash – $ 3.700 – $ 3.850
- Cambios AG – $ 3.750 – $ 3.850
- Cambios Kapital – $ 3.700 – $ 3.850
- Cambios Vancouver – $ 3.700 – $ 3.830
- El Cóndor Cambios – $ 3.700 – $ 3.820
- LatinCambios – $ 3.700 – $ 3.850.