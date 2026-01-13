Divisas

Dólar en casas de cambio para este 13 de enero: así se mueve la divisa

La moneda americana ha fluctuado a la baja en los últimos meses.

Redacción Semana
13 de enero de 2026, 11:43 a. m.
El precio del dólar empezó a la baja
El precio del dólar empezó a la baja Foto: El País

El dólar es una divisa considerada la principal moneda de reserva mundial y es fundamental en el comercio internacional, así como en contratos de materias primas como el petróleo y en transacciones financieras globales. Su comportamiento influye directamente en países con economías emergentes, al afectar los precios de las importaciones y exportaciones, así como el costo de vida.

Por ello, muchos inversionistas, ahorradores y viajeros consideran la compra de esta divisa, ya sea para resguardar su dinero o para aprovechar eventualmente un incremento en su precio y obtener una buena rentabilidad. Durante los últimos días, la moneda ha registrado una baja significativa en su precio, lo que ha hecho que se vuelva más atractiva para muchos.

Dolar precio
Así se mueve la moneda. Foto: Adobe Stock

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve para este 13 de enero

Este martes 13 de enero, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $ 3,654.07 y los están vendiendo a un precio aproximado de $ 3,796.67.

Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.

Gobierno saca para comentarios decreto sobre ajustes a los precios de la vivienda de interés social que están atados al salario mínimo

Si usted desea analizar el valor de la divisa por ciudades principales, tenga en cuenta la siguiente tabla.

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,7033,817114
Cali3,6503,840190
Cartagena3,6003,850250
Cúcuta3,7203,77050
Medellín3,5903,763173
Pereira3,7003,78080

Por otro lado, si lo que desea es analizar el valor de la divisa por fechas, tenga en cuenta la siguiente tabla con el histórico de precios de la moneda en casas de cambio:

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
Martes 13 de enero de 20263654.073796.673717.09
Lunes 12 de enero de 20263654.073796.673717.09
Domingo 11 de enero de 20263654.073796.673717.09
Sábado 10 de enero de 20263658.153798.153717.09
Viernes 9 de enero de 20263655.193795.563734.67
Jueves 8 de enero de 20263658.153801.33748.83
Finalmente, si lo que desea es analizar el precio de la moneda en establecimientos de cambio, revise el siguiente cuadro:

Casas de cambioPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3,7303,890160
Amerikan Cash3,7003,810110
Cambios Kapital3,7003,800100
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,7003,800100
El Condor Cambios3,7003,810110
EuroDolar3,7103,80090
Latin Cambios3,7203,81090

Es importante que sepa que las casas de cambio son establecimientos que definen sus valores de manera autónoma, es decir, sin estar obligadas a fijarlo a través de una entidad oficial.

Tienen en cuenta aspectos como valores de la competencia, el precio del dólar en bancos, entre otros.

