Dólar en casas de cambio para este 19 de agosto: así se mueve la divisa

El 19 de agosto, el precio del dólar registró variaciones en las casas de cambio de Colombia. Según un seguimiento realizado en diferentes establecimientos de intercambio, la tasa promedio para la compra se situó cerca de $ 3.919, mientras que la de venta rondó los $ 4.015.

A continuación, se presentan las tasas de compra y venta del dólar en casas de cambio de las principales ciudades de Colombia:

Ciudad - Precio de compra - Precio de venta

Bogotá - $ 3.964 - $ 4.024

- $ 3.964 - $ 4.024 Cali - $ 3.935 - $ 4.045

- $ 3.935 - $ 4.045 Cartagena - $ 3.800 - $ 4.000

- $ 3.800 - $ 4.000 Cúcuta - $ 3.950 - $ 3.990

- $ 3.950 - $ 3.990 Medellín - $ 3.849 - $ 3.999

- $ 3.849 - $ 3.999 Pereira - $ 3.950 - $ 4.020

Cuando el dólar sube, también aumentan los precios de productos básicos importados como el maíz y el trigo. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

Fecha - Precio de compra - Precio de venta

Martes 19 de agosto de 2025 - $ 3919 - $ 4015

- $ 3919 - $ 4015 Lunes 18 de agosto de 2025 - $ 3919 - $ 4015

- $ 3919 - $ 4015 Domingo 17 de agosto de 2025 - $ 3919 - $ 4015

- $ 3919 - $ 4015 Sábado 16 de agosto de 2025 - $ 3919 - $ 4015

- $ 3919 - $ 4015 Viernes 15 de agosto de 2025 - $ 3916 - $ 4011

- $ 3916 - $ 4011 Jueves 14 de agosto de 2025 - $ 3925 - $ 4023

- $ 3925 - $ 4023 Miércoles 13 de agosto de 2025 - $3910 - $ 4008

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes valores:

Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta

Alliance Trade - $ 3.900 - $ 4.050

- $ 3.900 - $ 4.050 Amerikan Cash - $ 3.990 - $ 4.020

- $ 3.990 - $ 4.020 Cambios AG - $ 4.030 - $ 4.080

- $ 4.030 - $ 4.080 Cambios Kapital - $ 3.960 - $ 4.010

- $ 3.960 - $ 4.010 Cambios Vancouver - $ 3.970 - $ 4.015

- $ 3.970 - $ 4.015 El Condor Cambios - $ 3.920 - $ 4.020

- $ 3.920 - $ 4.020 EuroDolar - $ 3.960 - $ 4.040

Una devaluación del peso favorece a exportadores, pues reciben más pesos por cada dólar. | Foto: Adobe Stock

Es importante tener en cuenta que el dólar tiene una fuerte influencia en la economía colombiana, ya que es la moneda de referencia en el comercio internacional, en especial para la compra de materias primas como el petróleo, el maíz o el trigo, que Colombia importa en grandes volúmenes.

Muchas de las deudas externas y transacciones financieras del país están denominadas en dólares, lo que hace que su variación impacte directamente en la capacidad de pago y en la estabilidad macroeconómica. También influye en la inversión extranjera, ya que los inversionistas miden el riesgo y la rentabilidad en esta divisa.