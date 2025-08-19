Suscribirse

Dólar en casas de cambio para este 19 de agosto: así se mueve la divisa

Conozca cómo se mueve la moneda americana en establecimientos de cambio.

Redacción Semana
19 de agosto de 2025, 12:06 p. m.
Dólar Dólares
Así se mueve la divisa americana en la jornada de este 19 de agosto | Foto: Adobe Stock

El 19 de agosto, el precio del dólar registró variaciones en las casas de cambio de Colombia. Según un seguimiento realizado en diferentes establecimientos de intercambio, la tasa promedio para la compra se situó cerca de $ 3.919, mientras que la de venta rondó los $ 4.015.

A continuación, se presentan las tasas de compra y venta del dólar en casas de cambio de las principales ciudades de Colombia:

  • Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
  • Bogotá - $ 3.964 - $ 4.024
  • Cali - $ 3.935 - $ 4.045
  • Cartagena - $ 3.800 - $ 4.000
  • Cúcuta - $ 3.950 - $ 3.990
  • Medellín - $ 3.849 - $ 3.999
  • Pereira - $ 3.950 - $ 4.020
-
Cuando el dólar sube, también aumentan los precios de productos básicos importados como el maíz y el trigo. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

  • Fecha - Precio de compra - Precio de venta
  • Martes 19 de agosto de 2025 - $ 3919 - $ 4015
  • Lunes 18 de agosto de 2025 - $ 3919 - $ 4015
  • Domingo 17 de agosto de 2025 - $ 3919 - $ 4015
  • Sábado 16 de agosto de 2025 - $ 3919 - $ 4015
  • Viernes 15 de agosto de 2025 - $ 3916 - $ 4011
  • Jueves 14 de agosto de 2025 - $ 3925 - $ 4023
  • Miércoles 13 de agosto de 2025 - $3910 - $ 4008
Contexto: Economía colombiana creció 2,1 % en segundo trimestre del 2025: desplome en el sector agro

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes valores:

  • Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
  • Alliance Trade - $ 3.900 - $ 4.050
  • Amerikan Cash - $ 3.990 - $ 4.020
  • Cambios AG - $ 4.030 - $ 4.080
  • Cambios Kapital - $ 3.960 - $ 4.010
  • Cambios Vancouver - $ 3.970 - $ 4.015
  • El Condor Cambios - $ 3.920 - $ 4.020
  • EuroDolar - $ 3.960 - $ 4.040
Dólar Dólares
Una devaluación del peso favorece a exportadores, pues reciben más pesos por cada dólar. | Foto: Adobe Stock

Es importante tener en cuenta que el dólar tiene una fuerte influencia en la economía colombiana, ya que es la moneda de referencia en el comercio internacional, en especial para la compra de materias primas como el petróleo, el maíz o el trigo, que Colombia importa en grandes volúmenes.

Contexto: Colombia y China firman memorando de entendimiento en el marco de la consolidación de la Ruta de la Seda

Muchas de las deudas externas y transacciones financieras del país están denominadas en dólares, lo que hace que su variación impacte directamente en la capacidad de pago y en la estabilidad macroeconómica. También influye en la inversión extranjera, ya que los inversionistas miden el riesgo y la rentabilidad en esta divisa.

Pesos Colombia Dólares
El Banco de la República usa reservas internacionales en dólares para mantener la estabilidad cambiaria. | Foto: Adobe Stock

