Divisas
Dólar en casas de cambio para este 24 de octubre: así se mueve la divisa
Así se mueve la moneda americana.
El dólar se ha convertido desde hace varias décadas en una de las monedas de referencia más importantes en todo el mundo, al hacer parte de cientos de transacciones bancarias y de otro tipo en varios países del mundo. Es por ello que los inversionistas, ahorradores y viajeros la ven como una divisa atractiva y a la que se le debe hacer un seguimiento clave.
Las casas de cambio son establecimientos clave en el proceso de adquisición de esta y otras divisas, pues se encuentran en la mayoría de países del mundo y permiten la compra de billetes sin pasar por numerosos papeleos o trámites engorrosos.
Si usted está próximo a comprar dólares, tras la tendencia a la baja que ha mantenido en los últimos días, tenga en cuenta los siguientes valores expresados aquí.
Precio del dólar para el 24 de octubre: así se mueve la moneda
De acuerdo con un seguimiento hecho en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra se situó cerca de $3.812, mientras que el de venta rondó los $3.933. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.
Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:
- Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
- Bogotá – $3.833 – $3.938
- Cali – $3.827 – $3.960
- Cartagena – $3.700 – $3.950
- Cúcuta – $3.830 – $3.875
- Medellín – $3.773 – $3.920
- Pereira – $3.850 – $3.940
Si usted desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:
- Fecha - Precio de compra - Precio de venta
- Viernes, 24 de octubre de 2025 - $3.812 - $3.933
- Jueves, 23 de octubre de 2025 - $3.812 - $3.933
- Miércoles, 22 de octubre de 2025 - $3.813 - $3.938
- Martes, 21 de octubre de 2025 - $ 3.795 - $ 3.921
- Lunes, 20 de octubre de 2025 - $ 3.795 - $ 3.922
- Domingo, 19 de octubre de 2025 - $3.773 - $3.904
- Sábado, 18 de octubre de 2025 - $3.772 - $3.902
Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:
- Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
- Alliance Trade – $ 3.810 – $ 3.960
- Amerikan Cash – $ 3.840 – $ 3.930
- Cambios AG – $ 3.840 – $ 3.940
- Cambios Kapital – $ 3.840 – $ 3.930
- Cambios Vancouver – $ 3.840 – $ 3.930
- El Cóndor Cambios – $ 3.810 – $ 3.930
- LatinCambios – $ 3.840 – $ 3.930