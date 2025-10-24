Suscribirse

Divisas

Dólar en casas de cambio para este 24 de octubre: así se mueve la divisa

Así se mueve la moneda americana.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
24 de octubre de 2025, 12:10 p. m.
El precio del dólar empezó a la baja este martes, 9 de septiembre. Foto: 123rf
El precio del dólar ha pasado por terrenos bajistas. | Foto: El País

El dólar se ha convertido desde hace varias décadas en una de las monedas de referencia más importantes en todo el mundo, al hacer parte de cientos de transacciones bancarias y de otro tipo en varios países del mundo. Es por ello que los inversionistas, ahorradores y viajeros la ven como una divisa atractiva y a la que se le debe hacer un seguimiento clave.

Las casas de cambio son establecimientos clave en el proceso de adquisición de esta y otras divisas, pues se encuentran en la mayoría de países del mundo y permiten la compra de billetes sin pasar por numerosos papeleos o trámites engorrosos.

Dólar dólares
Así se mueve la divisa hoy. | Foto: Adobe Stock

Si usted está próximo a comprar dólares, tras la tendencia a la baja que ha mantenido en los últimos días, tenga en cuenta los siguientes valores expresados aquí.

Precio del dólar para el 24 de octubre: así se mueve la moneda

De acuerdo con un seguimiento hecho en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 6 de octubre se situó cerca de $3.812, mientras que el de venta rondó los $3.933. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.

Contexto: Mientras el Gobierno busca gravar los pagos digitales, el sector fintech insiste en un “tsunami regulatorio” para el mundo financiero

Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:

  • Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
  • Bogotá – $3.833 – $3.938
  • Cali – $3.827 – $3.960
  • Cartagena – $3.700 – $3.950
  • Cúcuta – $3.830 – $3.875
  • Medellín – $3.773 – $3.920
  • Pereira – $3.850 – $3.940
La cotización del dólar bajó $39 en el inicio de la semana. Foto; 123RF
La cotización del dólar bajó. | Foto: El País

Si usted desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

  • Fecha - Precio de compra - Precio de venta
  • Viernes, 24 de octubre de 2025 - $3.812 - $3.933
  • Jueves, 23 de octubre de 2025 - $3.812 - $3.933
  • Miércoles, 22 de octubre de 2025 - $3.813 - $3.938
  • Martes, 21 de octubre de 2025 - $ 3.795 - $ 3.921
  • Lunes, 20 de octubre de 2025 - $ 3.795 - $ 3.922
  • Domingo, 19 de octubre de 2025 - $3.773 - $3.904
  • Sábado, 18 de octubre de 2025 - $3.772 - $3.902
Contexto: Este es el país de América Latina con la moneda que tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:

  • Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
  • Alliance Trade – $ 3.810 – $ 3.960
  • Amerikan Cash – $ 3.840 – $ 3.930
  • Cambios AG – $ 3.840 – $ 3.940
  • Cambios Kapital – $ 3.840 – $ 3.930
  • Cambios Vancouver – $ 3.840 – $ 3.930
  • El Cóndor Cambios – $ 3.810 – $ 3.930
  • LatinCambios – $ 3.840 – $ 3.930
Los cambios en el pago del recargo nocturno nutrirán el bolsillo de los trabajadores.
El dólar es una moneda atractiva. | Foto: 123 Rf

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Se conocen detalles sobre muerte del querido integrante de ‘Buen día, Colombia’, contaron qué habría pasado

2. Las acciones judiciales que frenan polémica elección del rector de la Universidad del Atlántico

3. Aida Victoria Merlano tildó de “bruto” a su ex, Juan David Tejada, y lo desenmascaró: “Vivíamos de mi plata”

4. María Fernanda Cabal demandará el decreto del Gobierno que pretende gravar con impuestos las billeteras digitales

5. Estados Unidos ataca otra supuesta ‘narcolancha’ del Tren de Aragua en el Caribe: seis personas murieron

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Precio del dólarcasas de cambioDivisas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.