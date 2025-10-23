En este último trimestre de 2025, algunas monedas latinoamericanas se han fortalecido, un comportamiento anormal, pero que se debe al déficit que ha sufrido el dólar en los últimos días, provocado en parte por el crecimiento de nuevos mercados emergentes. Ante este panorama, surge la pregunta: ¿cuáles son las monedas que podrán mantener dicha estabilidad en el futuro cercano?

La respuesta a esta pregunta la dio el medio especializado Capital Economics, el cual afirmó que, para el próximo año 2026, la moneda que sufrirá una caída más alta será el peso colombiano. El reconocido medio estima que, para finales de 2025, un dólar estadounidense se cotice en 4.039 pesos colombianos, y que para un año después ronde los 4.600 pesos.

El peso colombiano se fortalece hoy, pero expertos anticipan su desplome en 2026. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Para explicar por qué la moneda colombiana sería una de las más devaluadas del mundo y probablemente la de mayor caída en América Latina, Capital Economics argumentó dos razones principales:

Una posición fiscal frágil que podría empeorar en el año electoral

Actualmente, muchos inversionistas han dudado en colocar su dinero en el país debido a factores como la mayor presión por el gasto público y el aumento de la polarización, lo que dificulta la toma de decisiones fiscales necesarias. Aspectos como el alto endeudamiento, la necesidad de financiar programas sociales y de seguridad, la menor recaudación fiscal y la incertidumbre política complican aún más el panorama económico.

Un déficit por cuenta corriente que se espera se deteriore

Se proyecta que este déficit empeore por una combinación de factores: una demanda interna fuerte que impulsa las importaciones y la presión fiscal derivada del alto déficit fiscal, lo que podría llevar a una menor entrada de divisas, según informes de BBVA Research y el FMI.

Estas dos son las principales razones por las que Capital Economics especifica que “el peso colombiano caiga más de lo que muchos anticipan”.

Sin embargo, durante 2025 el peso colombiano se encuentra entre las monedas que más han reportado crecimiento, según diferentes reportes económicos como los de Bloomberg. Las monedas que han mostrado mejor desempeño en la región son:

Guaraní paraguayo

Peso colombiano

Peso mexicano

Real brasileño

Sol peruano

Colón costarricense

Quetzal guatemalteco