Dólar en casas de cambio: precio de la divisa para este sábado 6 de junio

El dólar estadounidense es la moneda de reserva global dominante y el principal estándar de intercambio comercial. Su importancia y solidez radican en el tamaño y la estabilidad de la economía estadounidense, la confianza internacional en sus instituciones financieras y su uso masivo para cotizar materias primas esenciales como el petróleo.

Durante los últimos días y tras las elecciones presidenciales de primera vuelta, el dólar registró nuevos movimientos hacia la baja, lo que representó una ventaja para quienes quieren comprar divisas y luego aprovechar la rentabilidad cuando vuelva a subir.

Atención a la cotización del dólar: cada movimiento de la moneda estadounidense puede influir en precios, inversiones y decisiones económicas. Foto: Banco Unión

En medio de este escenario, invertir en dólares protege su capital frente a la devaluación de las monedas locales, funciona como activo de refugio ante crisis económicas, y le permite diversificar su portafolio dándole acceso a los mercados financieros internacionales más grandes del mundo.

Precio del dólar en casas de cambio para este fin de semana: precio del 6 de junio

Este es el análisis del mercado cambiario para este sábado 6 de junio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,616.00 y de venta de $3,721.60.

Inflación en mayo de 2026 fue de 5,84 %. El bolsillo de los colombianos está sintiendo la presión en los precios más altos

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea conocer los precios en las ciudades del país, aquí puede revisarlos en el siguiente cuadro:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,674 3,759 85 Cali 3,540 3,710 170 Cartagena 3,500 3,720 220 Cúcuta 3,660 3,710 50 Medellín 3,590 3,696 106 Pereira 3,600 3,700 100

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

El comportamiento del dólar vuelve a captar la atención de los colombianos. Consulte la tasa de cambio y manténgase informado. Foto: stock.adobe.

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM viernes 5 de junio de 2026 3616 3721.6 3565.32 jueves 4 de junio de 2026 3602.8 3711.6 3572.85 miércoles 3 de junio de 2026 3597.2 3705.6 3562 martes 2 de junio de 2026 3578.4 3697.6 3560.24 lunes 1 de junio de 2026 3567.6 3698.8 3678.15 domingo 31 de mayo de 2026 3627 3730.2 3678.15 sábado 30 de mayo de 2026 3623.4 3728.2 3678.15

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

Nombre Precio de compra Precio de venta Spread Amerikan Cash 3,700 3,750 50 Cambios Kapital 3,700 3,740 40 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,690 3,740 50 Latin Cambios 3,700 3,760 60 Miss Money Cambios 3,680 3,740 60 Money Cambios WC 3,600 3,770 170 Punto Dollar 3,630 3,760 130

Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios a partir de una entidad oficial. Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.

¿Subió o bajó el dólar? Así se mueve la divisa más importante del mundo y estos son los efectos que podría generar en la economía. Foto: Adobe Stock

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.