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Dólar en casas de cambio: precio de la divisa para este sábado 6 de junio

La moneda fluctuó de manera volátil durante la última semana.

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Redacción Semana
6 de junio de 2026 a las 7:15 a. m.
El dólar sigue moviendo el mercado y marcando el ritmo de las finanzas. Conozca cómo cerró la divisa y qué impacto podría tener en su bolsillo.
El dólar sigue moviendo el mercado y marcando el ritmo de las finanzas. Conozca cómo cerró la divisa y qué impacto podría tener en su bolsillo. Foto: Getty Images

El dólar estadounidense es la moneda de reserva global dominante y el principal estándar de intercambio comercial. Su importancia y solidez radican en el tamaño y la estabilidad de la economía estadounidense, la confianza internacional en sus instituciones financieras y su uso masivo para cotizar materias primas esenciales como el petróleo.

Durante los últimos días y tras las elecciones presidenciales de primera vuelta, el dólar registró nuevos movimientos hacia la baja, lo que representó una ventaja para quienes quieren comprar divisas y luego aprovechar la rentabilidad cuando vuelva a subir.

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Atención a la cotización del dólar: cada movimiento de la moneda estadounidense puede influir en precios, inversiones y decisiones económicas. Foto: Banco Unión

En medio de este escenario, invertir en dólares protege su capital frente a la devaluación de las monedas locales, funciona como activo de refugio ante crisis económicas, y le permite diversificar su portafolio dándole acceso a los mercados financieros internacionales más grandes del mundo.

Precio del dólar en casas de cambio para este fin de semana: precio del 6 de junio

Este es el análisis del mercado cambiario para este sábado 6 de junio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,616.00 y de venta de $3,721.60.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea conocer los precios en las ciudades del país, aquí puede revisarlos en el siguiente cuadro:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6743,75985
Cali3,5403,710170
Cartagena3,5003,720220
Cúcuta3,6603,71050
Medellín3,5903,696106
Pereira3,6003,700100

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

Inflación
El comportamiento del dólar vuelve a captar la atención de los colombianos. Consulte la tasa de cambio y manténgase informado. Foto: stock.adobe.
FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
viernes 5 de junio de 202636163721.63565.32
jueves 4 de junio de 20263602.83711.63572.85
miércoles 3 de junio de 20263597.23705.63562
martes 2 de junio de 20263578.43697.63560.24
lunes 1 de junio de 20263567.63698.83678.15
domingo 31 de mayo de 202636273730.23678.15
sábado 30 de mayo de 20263623.43728.23678.15

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

NombrePrecio de compraPrecio de ventaSpread
Amerikan Cash3,7003,75050
Cambios Kapital3,7003,74040
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6903,74050
Latin Cambios3,7003,76060
Miss Money Cambios3,6803,74060
Money Cambios WC3,6003,770170
Punto Dollar3,6303,760130

Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios a partir de una entidad oficial. Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.

Economia
¿Subió o bajó el dólar? Así se mueve la divisa más importante del mundo y estos son los efectos que podría generar en la economía. Foto: Adobe Stock

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.