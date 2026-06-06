Dólar en casas de cambio: precio de la divisa para este sábado 6 de junio

El dólar estadounidense es la moneda de reserva global dominante y el principal estándar de intercambio comercial. Su importancia y solidez radican en el tamaño y la estabilidad de la economía estadounidense, la confianza internacional en sus instituciones financieras y su uso masivo para cotizar materias primas esenciales como el petróleo.
Durante los últimos días y tras las elecciones presidenciales de primera vuelta, el dólar registró nuevos movimientos hacia la baja, lo que representó una ventaja para quienes quieren comprar divisas y luego aprovechar la rentabilidad cuando vuelva a subir.
En medio de este escenario, invertir en dólares protege su capital frente a la devaluación de las monedas locales, funciona como activo de refugio ante crisis económicas, y le permite diversificar su portafolio dándole acceso a los mercados financieros internacionales más grandes del mundo.
Precio del dólar en casas de cambio para este fin de semana: precio del 6 de junio
Este es el análisis del mercado cambiario para este sábado 6 de junio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,616.00 y de venta de $3,721.60.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Si desea conocer los precios en las ciudades del país, aquí puede revisarlos en el siguiente cuadro:
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,674
|3,759
|85
|Cali
|3,540
|3,710
|170
|Cartagena
|3,500
|3,720
|220
|Cúcuta
|3,660
|3,710
|50
|Medellín
|3,590
|3,696
|106
|Pereira
|3,600
|3,700
|100
Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|viernes 5 de junio de 2026
|3616
|3721.6
|3565.32
|jueves 4 de junio de 2026
|3602.8
|3711.6
|3572.85
|miércoles 3 de junio de 2026
|3597.2
|3705.6
|3562
|martes 2 de junio de 2026
|3578.4
|3697.6
|3560.24
|lunes 1 de junio de 2026
|3567.6
|3698.8
|3678.15
|domingo 31 de mayo de 2026
|3627
|3730.2
|3678.15
|sábado 30 de mayo de 2026
|3623.4
|3728.2
|3678.15
Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.
|Nombre
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Amerikan Cash
|3,700
|3,750
|50
|Cambios Kapital
|3,700
|3,740
|40
|Cambios Monkey
|3,700
|3,840
|140
|Cambios Vancouver
|3,690
|3,740
|50
|Latin Cambios
|3,700
|3,760
|60
|Miss Money Cambios
|3,680
|3,740
|60
|Money Cambios WC
|3,600
|3,770
|170
|Punto Dollar
|3,630
|3,760
|130
Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios a partir de una entidad oficial. Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.
Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.