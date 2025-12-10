Dólar en casas de cambio: precio para este 10 de diciembre en Colombia

El dólar se ha movido durante los primeros días de diciembre de manera importante, dado que ha tocado precios mínimos y se ha mantenido en esa tendencia. La divisa americana ha fluctuado sobre los $3.700, lo que para muchos es un valor atractivo para comprar dólares y esperar un eventual ascenso.

Es por ello que muchos han estado en constante evaluación del precio de la divisa, para saber en qué momentos hacer transacciones con la divisa, ya sean compras o ventas.

Evaluar el precio del dólar diariamente le permite saber si es buen momento para comprar dólares. | Foto: 123 Rf

Las casas de cambio se vuelven actores fundamentales en el proceso, dado que permiten estos canjes sin tanto papeleo o sin trámites engorrosos.

Precio del dólar en casas de cambio hoy: así se mueve este miércoles

Para este miércoles 10 de diciembre, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia evidencia un escenario atractivo, dado que las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $3,710.71 y los están vendiendo a un precio aproximado de $3,842.86.

Es importante tener en cuenta que estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.

Así se mueve la moneda. | Foto: 123 Rf

Si desea analizar el valor del dólar por las principales ciudades del país, tenga en cuenta estos precios:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,740 3,853 113 Cali 3,700 3,860 160 Cartagena 3,600 3,850 250 Cúcuta 3,700 3,760 60 Medellín 3,683 3,834 151 Pereira 3,750 3,840 90

Por otro lado, si quiere evaluar los precios del dólar y los cambios que ha tenido en el tiempo, tenga en cuenta la siguiente tabla.

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM miércoles 10 de diciembre de 2025 3710.71 3842.86 3861.34 martes 9 de diciembre de 2025 3710.71 3842.86 3830.02 lunes 8 de diciembre de 2025 3702.59 3837.41 3830.02 domingo 7 de diciembre de 2025 3702.5 3836.79 3830.02 sábado 6 de diciembre de 2025 3703.21 3837.14 3830.02 viernes 5 de diciembre de 2025 3711.07 3845.89

3757.92

Tenga en cuenta estos valores para la jornada de hoy. | Foto: getty images

Finalmente, si usted desea analizar el valor del dólar por establecimientos profesionales del cambio, tenga en cuenta los siguientes valores: