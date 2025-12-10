Suscribirse

Economía

Dólar en casas de cambio: precio para este 10 de diciembre en Colombia

Así se mueve la moneda americana durante la jornada.

Redacción Semana
10 de diciembre de 2025, 11:27 a. m.
El precio del dólar empezó a la baja este martes, 9 de septiembre.
El precio del dólar empezó a la baja la jornada. | Foto: El País

El dólar se ha movido durante los primeros días de diciembre de manera importante, dado que ha tocado precios mínimos y se ha mantenido en esa tendencia. La divisa americana ha fluctuado sobre los $3.700, lo que para muchos es un valor atractivo para comprar dólares y esperar un eventual ascenso.

Es por ello que muchos han estado en constante evaluación del precio de la divisa, para saber en qué momentos hacer transacciones con la divisa, ya sean compras o ventas.

Analistas responden a pregunta si es buen momento para comprar dólares.
Evaluar el precio del dólar diariamente le permite saber si es buen momento para comprar dólares. | Foto: 123 Rf

Las casas de cambio se vuelven actores fundamentales en el proceso, dado que permiten estos canjes sin tanto papeleo o sin trámites engorrosos.

Precio del dólar en casas de cambio hoy: así se mueve este miércoles

Para este miércoles 10 de diciembre, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia evidencia un escenario atractivo, dado que las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $3,710.71 y los están vendiendo a un precio aproximado de $3,842.86.

Contexto: Prosperidad Social otorgará hasta 500.000 pesos a colombianos que cumplan tres requisitos, ¿cuáles son?

Es importante tener en cuenta que estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.

El recargo nocturno a partir del 1 de diciembre de 2025, nutrirá el bolsillo de los trabajadores.
Así se mueve la moneda. | Foto: 123 Rf

Si desea analizar el valor del dólar por las principales ciudades del país, tenga en cuenta estos precios:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,7403,853113
Cali3,7003,860160
Cartagena3,6003,850250
Cúcuta3,7003,76060
Medellín3,6833,834151
Pereira3,7503,84090
Contexto: Gobierno Petro impuso nuevo arancel para importar buses eléctricos: preocupación en el sector

Por otro lado, si quiere evaluar los precios del dólar y los cambios que ha tenido en el tiempo, tenga en cuenta la siguiente tabla.

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
miércoles 10 de diciembre de 20253710.713842.863861.34
martes 9 de diciembre de 20253710.713842.863830.02
lunes 8 de diciembre de 20253702.593837.413830.02
domingo 7 de diciembre de 20253702.53836.793830.02
sábado 6 de diciembre de 20253703.213837.143830.02
viernes 5 de diciembre de 20253711.073845.89
3757.92
Tenga en cuenta estos valores para la jornada de hoy. | Foto: getty images

Finalmente, si usted desea analizar el valor del dólar por establecimientos profesionales del cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

Casas de cambioPrecio de compraPrecio de ventaS
Alliance Trade3,7303,890160
Amerikan Cash3,7503,850100
Cambios AG3,7503,850100
Cambios Kapital3,7403,840100
Cambios Monkey3,7003,850150
Cambios Vancouver3,7503,84090
El Condor Cambios3,7003,850150

Noticias Destacadas

