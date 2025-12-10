Economía
Dólar en casas de cambio: precio para este 10 de diciembre en Colombia
Así se mueve la moneda americana durante la jornada.
El dólar se ha movido durante los primeros días de diciembre de manera importante, dado que ha tocado precios mínimos y se ha mantenido en esa tendencia. La divisa americana ha fluctuado sobre los $3.700, lo que para muchos es un valor atractivo para comprar dólares y esperar un eventual ascenso.
Es por ello que muchos han estado en constante evaluación del precio de la divisa, para saber en qué momentos hacer transacciones con la divisa, ya sean compras o ventas.
Las casas de cambio se vuelven actores fundamentales en el proceso, dado que permiten estos canjes sin tanto papeleo o sin trámites engorrosos.
Precio del dólar en casas de cambio hoy: así se mueve este miércoles
Para este miércoles 10 de diciembre, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia evidencia un escenario atractivo, dado que las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $3,710.71 y los están vendiendo a un precio aproximado de $3,842.86.
Es importante tener en cuenta que estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.
Si desea analizar el valor del dólar por las principales ciudades del país, tenga en cuenta estos precios:
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,740
|3,853
|113
|Cali
|3,700
|3,860
|160
|Cartagena
|3,600
|3,850
|250
|Cúcuta
|3,700
|3,760
|60
|Medellín
|3,683
|3,834
|151
|Pereira
|3,750
|3,840
|90
Por otro lado, si quiere evaluar los precios del dólar y los cambios que ha tenido en el tiempo, tenga en cuenta la siguiente tabla.
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|miércoles 10 de diciembre de 2025
|3710.71
|3842.86
|3861.34
|martes 9 de diciembre de 2025
|3710.71
|3842.86
|3830.02
|lunes 8 de diciembre de 2025
|3702.59
|3837.41
|3830.02
|domingo 7 de diciembre de 2025
|3702.5
|3836.79
|3830.02
|sábado 6 de diciembre de 2025
|3703.21
|3837.14
|3830.02
|viernes 5 de diciembre de 2025
|3711.07
|3845.89
3757.92
Finalmente, si usted desea analizar el valor del dólar por establecimientos profesionales del cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:
|Casas de cambio
|Precio de compra
|Precio de venta
|S
|Alliance Trade
|3,730
|3,890
|160
|Amerikan Cash
|3,750
|3,850
|100
|Cambios AG
|3,750
|3,850
|100
|Cambios Kapital
|3,740
|3,840
|100
|Cambios Monkey
|3,700
|3,850
|150
|Cambios Vancouver
|3,750
|3,840
|90
|El Condor Cambios
|3,700
|3,850
|150