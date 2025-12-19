Dólar en Colombia bajó este viernes 19 de diciembre: precio oficial

El dólar inició la cotización de este 19 de diciembre en un precio de $3.867, lo que significó una baja de $7 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.874.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.869. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.858. El precio promedio es de $3.864.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 15,00 millones, registrando además un volumen promedio de 416,66 millones.

Cómo se está moviendo el dólar en casas de cambio este 19 de diciembre: así se comporta la divisa

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,25 % llegando a las 98,330 unidades.

Inflación a 12 meses cede inesperadamente en EE.UU. en noviembre a 2,7%

La inflación en Estados Unidos fue más moderada de lo que los analistas esperaban en noviembre, según mostraron el jueves datos oficiales publicados con retraso.

El índice de precios al consumo (IPC) aumentó 2,7% interanual en noviembre, informó el Departamento de Trabajo.

Este dato se ubicó por debajo del 3% registrado en septiembre, el mes más reciente para el que había datos completos debido a un prolongado cierre del gobierno.

También se ubica muy por debajo de las previsiones de los analistas que esperaban un aumento de precios de 3,1% en los 12 meses culminados en noviembre.

La inflación ha repuntado este año después de que el presidente Donald Trump impusiera nuevos aranceles a bienes provenientes de los socios comerciales de Estados Unidos. Algunas empresas dieron cuenta de un aumento de costos.

Pero el impacto en los consumidores ha sido más moderado, ya que las empresas se apresuraron a abastecer sus inventarios antes de que entraran en vigor precios de importación más altos.

Muchas optaron por no trasladar por completo los incrementos a sus clientes.

Los hogares estadounidenses, sin embargo, siguen sintiendo la presión de unos precios elevados en general.

Al excluir sectores volátiles como alimentos y energía, la inflación “subyacente” marcó un 2,6% en noviembre.

La Reserva Federal tiene un objetivo de inflación de 2% a largo plazo.

El informe del jueves ofreció pocas comparaciones mensuales, ya que el cierre del gobierno entre octubre y mediados de noviembre dificultó la recopilación de datos de octubre.