Dólar revirtió la tendencia y se puso más caro en Colombia: precio oficial del 30 de enero

La moneda americana se impulsó al alza.

Redacción Semana
30 de enero de 2026, 7:06 p. m.
Este es el comportamiento que registró la divisa en la jornada.
Este es el comportamiento que registró la divisa en la jornada. Foto: Getty Images/iStockphoto

El dólar terminó la jornada de este viernes en un precio al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, perjudicando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 30 de enero, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $ 3.695, lo que significó un incremento de $ 34 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la SuperFinanciera para la jornada actual, que es de $ 3.661.

Dólar en Colombia

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $ 50, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.645.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $ 3.700, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $ 3.638. El promedio cotizado se encuentra en $ 3.670.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,053 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 804,09.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación del 0,65 %, llegando a las 97,760 unidades.

Dólar dólares
Así se mueve la moneda. Foto: Adobe Stock

Aranceles de EE. UU. a países que ayuden a Cuba con petróleo podrían provocar “crisis humanitaria”, advierte Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes que la aplicación de aranceles por parte de Estados Unidos a los países que ayuden a Cuba con suministro de petróleo podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, firmó el jueves una orden ejecutiva que amenaza con aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba, una medida que considera necesaria para la “seguridad nacional”, pero que La Habana tachó de “brutal acto de agresión”.

“La aplicación de aranceles a países que suministran petróleo a Cuba podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance, afectando directamente hospitales, alimentación y otros servicios básicos del pueblo cubano”, dijo la presidenta izquierdista en respuesta al decreto de Trump, durante su habitual rueda de prensa matinal.

Sheinbaum informó, además, que ordenó a su secretario de Relaciones Exteriores establecer contacto inmediato con el Departamento de Estado norteamericano con el objetivo de “conocer con precisión los alcances del decreto” de Trump.

Claudia Sheinbaum y Donald Trump
Aranceles de EE. UU. a países que ayuden a Cuba con petróleo podría provocar “crisis humantaria”, advierte Sheinbaum. Foto: Getty Images

También buscará informar al Gobierno estadounidense de “lo que significaría una crisis humanitaria”, afirmó Sheinbaum.

