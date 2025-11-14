Dólar se puso más caro este viernes en Colombia: precio oficial del 14 de noviembre

El dólar terminó la jornada de este viernes en un precio al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, perjudicando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 14 de noviembre, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.757, lo que significó un incremento de $38 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.719.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $3, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.760.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.795, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.750. El promedio cotizado se encuentra en $3.764.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,089 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 703,94.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,17 % llegando a las 99,222 unidades.

El precio del dólar fluctuó al alza. | Foto: El País

Senador de EEUU advierte de “daños económicos” por retraso en transición energética

El senador Sheldon Whitehouse, el único legislador federal estadounidense que asistió a la cumbre climática de la ONU en Belém, advirtió el viernes que su país corre el riesgo de sufrir “daños económicos duraderos” si se queda rezagado en la transición energética.

El legislador aseguró que acudió a la COP30 para denunciar que el negacionismo del cambio climático del presidente Donald Trump no representa al pueblo estadounidense.

Por debajo de lo medioambiental, “Estados Unidos tiene una prioridad mercantil muy importante, ya que el mundo avanza hacia tecnologías más baratas, más limpias, solares, eólicas y de baterías”, dijo.

El senador demócrata advirtió que “habrá daños económicos duraderos para Estados Unidos por no poder seguir el ritmo de China en la carrera por triunfar en el futuro de la energía limpia”.

“La administración Trump no representa al pueblo estadounidense en cuestiones climáticas”, insistió, y añadió que las medidas federales de Estados Unidos bajo el actual gobierno eran prueba de la “corrupción de los combustibles fósiles”.

Así se mueve la economía en EE.UU. | Foto: Adobe Stock