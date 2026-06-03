El dólar inició la cotización de este 3 de junio en un precio de $ 3.595, lo que significó una alza de $ 33 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.562.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $ 3.600. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $ 3.581. El precio promedio es de $ 3.590.

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En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 167,75 millones, registrando además un volumen promedio de 860,25 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,22 % llegando a las 99,407 unidades.

Así se mueve la moneda en el mercado. Foto: 123RF

EE.UU. propone nuevos aranceles por trabajo forzoso

El Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) propuso el martes nuevos aranceles a 60 economías, entre ellas China, la Unión Europea (UE), México o Ecuador, por considerar que no combaten suficientemente la importación de bienes procedentes del trabajo forzado.

Los gravámenes propuestos oscilan entre el 10% y el 12,5%, según un documento oficial, y se dan en un momento en que el gobierno del presidente Donald Trump busca reconstruir su agenda arancelaria tras reveses legales.

Las medidas estarán sujetas a un período de comentarios públicos antes de que se adopte una decisión final.

Pero el anuncio podría generar nuevos roces entre Estados Unidos y la Unión Europea mientras avanzan en la implementación de un acuerdo comercial alcanzado el verano boreal pasado.

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“La UE considera injustificados los aranceles impuestos sobre estas bases”, dijo el miércoles el portavoz de Comercio de la UE, Olof Gill.

El anuncio de la medida estadounidense se produce meses después de que Washington abriera investigaciones sobre socios comerciales como China, la UE y Japón.

Las pesquisas analizaron si estos socios habían tomado medidas contra la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, y si esa situación afectaba al comercio estadounidense.

El martes, el USTR afirmó que 54 de las economías “no lograron imponer ni aplicar de manera efectiva una prohibición de importación de productos elaborados con trabajo forzoso”.

EE.UU. propone nuevos aranceles por trabajo forzoso Foto: AP

Este grupo incluye a China, Vietnam, Taiwán y Reino Unido. Otras seis economías -Canadá, Ecuador, la UE, Indonesia, México y Pakistán- fueron consideradas como no aplicando de manera efectiva esas prohibiciones.

“El hecho de que nuestros socios comerciales más importantes no aborden la importación de bienes producidos con trabajo forzoso es inaceptable”, declaró en un comunicado el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer.

“Esto crea una dinámica en la que los trabajadores estadounidenses se ven obligados a competir a nivel mundial en condiciones de desigualdad”, añadió.