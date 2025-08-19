Suscribirse

Dólar subió en Colombia, pero registró poco movimiento: precio oficial del 19 de agosto

Así terminó la jornada el billete americano.

Redacción Semana
19 de agosto de 2025, 7:43 p. m.
Se cree que esta semana y la entrantela tasa de cambio tendría sus valores más altos de 2024 por la incertidumbre electoral en Estados Unidos.
El dólar terminó la jornada de este martes en un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento estable, perjudicando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy, 19 de agosto, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $4.036, lo que significó un incremento de $17 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la SuperFinanciera para la jornada actual, que es de $4.019.

Dólar en Colombia

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $9, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $4.027.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente bajos. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $4.053, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $4.024. El promedio cotizado se encuentra en $4.036.

Contexto: Dólar en casas de cambio para este 19 de agosto: así se mueve la divisa

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 855,05 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 649,24.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues mantiene una variación de 0,13 % llegando a las 98,150 unidades.

Generar ingresos puede ser una tarea que requiera responsabilidad.
En septiembre comenzarán entrevistas para elegir nuevo presidente de Fed en EE. UU.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo el martes que las entrevistas para elegir al sucesor del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se desarrollarán alrededor del 1 de septiembre, con 11 candidatos considerados para el puesto.

La elección del sucesor de Powell por parte del presidente Donald Trump es un proceso seguido muy de cerca por los mercados, luego de que el mandatario criticara repetidamente al banco central por su decisión de mantener la tasa de interés en niveles que considera altos.

Contexto: Nueva alarma en el sector energético. Exdirector de la Creg dice que Colombia está a un paso del apagón

El mandato de Powell - nombrado por Trump - al frente de la Fed, termina en mayo de 2026.

Los responsables de política monetaria de la Fed han abordado con cautela los recortes en las tasas mientras monitorean los efectos de los aranceles aduaneros impuestos por Trump que afectan a socios comerciales.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, arremetió contra Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal.
Trump no ha ocultado su desdén, llegando a llamar abiertamente a Powell “idiota” e “imbécil” en los últimos meses.

Los recortes de tasas abaratan los créditos y, por lo tanto, impulsan el consumo y la inversión. La Fed, un banco central independiente, las regula en función de un doble mandato: contener la inflación y asegurar el pleno empleo.

