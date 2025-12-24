Dólar termina más barato en Colombia este 24 de diciembre: precio oficial de la jornada

El dólar terminó la jornada de este miércoles en un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento al volátil, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 24 de diciembre, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $ 3.725, lo que significó una reducción de $ 34 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $ 3.759.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $ 15, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.740.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $ 3.740, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $ 3.690. El promedio cotizado se encuentra en $ 3.706.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1.169 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 1.336.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,04 % llegando a las 97.650 unidades.

En medio de las tensiones entre Washington y Caracas, la petrolera estadounidense Chevron hace malabares para conservar el privilegio de ser la única empresa extranjera que puede explotar las reservas de petróleo de Venezuela, las más grandes del mundo.

El bloqueo total de los petroleros, que se sumó la semana pasada a las duras sanciones estadounidenses, volvió a poner a Chevron y su presencia en Venezuela en la mira.

¿Qué hace Chevron en Venezuela?

Uno de los antecesores de Chevron, Gulf Oil, se instaló en Venezuela en 1923 a través de su filial Venezuelan Gulf Oil Company, que comenzó la explotación petrolera en 1924 cerca del lago Maracaibo y luego en nuevos yacimientos como Urumaco (1926) y Boscan (1946).

Gulf Oil se fusionó en 1984 con Standard Oil of California (Socal) y formó un gigante rebautizado como Chevron.

En la actualidad, el grupo extrae petróleo en cuatro campos y gas en un yacimiento marítimo, que representan una superficie total cercana a 30.000 hectáreas. Todo ello en el marco de una asociación con la empresa pública PDVSA y sus filiales, que da empleo a unas 3.000 personas.

Según la Agencia de Internacional de la Energía (AIE), en 2023 el suelo venezolano contenía unos 303.000 millones de barriles, que suponen el 17 % de las reservas mundiales.

Chevron es una de las petroleras que funciona en EE. UU. Foto: Getty Images

El embargo sobre el crudo venezolano, en vigor desde 2019, se flexibilizó en 2023 con la concesión de licencias para operar en el país. Sin embargo, el presidente estadounidense Donald Trump las revocó todas en el primer semestre de 2025, antes de conceder una excepción a Chevron.

Según un especialista del sector, las recientes decisiones de Trump no afectan a las actividades del grupo.

“Creemos que nuestra presencia sigue siendo una fuerza estabilizadora para la economía local, la región y la seguridad energética estadounidense”, afirmó Chevron a la AFP. Aseguró además que trabaja respetando la ley y el “marco de sanciones establecido por el gobierno estadounidense”.