Dólar vuelve a caer en Colombia: precio de la moneda cerró más barato este 8 de abril

El dólar terminó la jornada de este miércoles en un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 8 de marzo, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.640, lo que significó una reducción de $38 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.678.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $10, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.630.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente altos. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.650, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.630. El promedio cotizado se encuentra en $3.640.

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En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,258 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 599,47.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de -0,76 % llegando a las 98,920 unidades.

Así se movió el dólar en la jornada de este miércoles. Foto: Adobe Stock

Nueva baja de reservas estratégicas de petróleo de EE.UU.

La Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos volvió a caer la semana pasada, mientras aumentaron las reservas comerciales, según cifras publicadas el miércoles por la Agencia de Información Energética (AIE) del país.

La situación de estas reservas está bajo estrecha vigilancia debido a las interrupciones en el suministro relacionadas con el conflicto en Oriente Medio.

Según la EIA, la reserva perdió aproximadamente 1,8 millones de barriles durante el período de siete días que finalizó el 3 de abril.

Esta cifra es superior a la del informe anterior (-300.000), pero aún está lejos de los objetivos fijados por la administración estadounidense.

El gobierno se comprometió a liberar gradualmente 172 millones de barriles de los 415 millones que posee el país.

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Las reservas comerciales, por su parte, aumentaron en 3,1 millones de barriles. El mercado esperaba un incremento mucho más moderado, de alrededor de 500.000 barriles, según la mediana de un consenso recopilado por Bloomberg.

Tras este séptimo aumento semanal consecutivo, las reservas comerciales se situaron en 464,7 millones de barriles, su nivel más alto desde junio de 2023.

Este incremento en las reservas se debe principalmente a un ajuste estadístico.

La EIA corrige los datos de periodos anteriores cada semana.

En esta ocasión, la agencia añadió aproximadamente 124.000 barriles diarios a los volúmenes que ingresan al mercado estadounidense como parte de este ajuste estadístico, que no guarda relación con la actividad de la semana en cuestión.

La producción estadounidense disminuyó ligeramente, situándose en 13,60 millones de barriles diarios, en comparación con los 13,66 millones del periodo anterior.

Nueva baja de reservas estratégicas de petróleo de EE.UU. Foto: adobe stock

Las refinerías redujeron ligeramente su tasa de actividad, del 92,1% al 92%.

Las importaciones cayeron a su vez 2,01%, al tiempo que las exportaciones aumentaron 17,84%.

La publicación de este informe no tuvo impacto en los precios del petróleo crudo, que se desplomaron el miércoles tras el anuncio de un alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán.

Alrededor de las 15H00 GMT, el precio del crudo Brent del Mar del Norte, para entrega en junio, caía 13,54% hasta los 94,47 dólares por barril.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega en mayo, bajaba 15,48%, hasta los 95,47 dólares por barril.