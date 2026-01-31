Dueños de perros deberán tramitar documento clave en 2026: hay dura multa si no lo tiene

Cada vez son más las familias colombianas que acogen en su hogar a un amigo de cuatro patas. Aunque muchos eligen tener gatos, son una gran porción los que prefieren adoptar un perro, dada la preferencia por estos amigos caninos que tienen una profunda capacidad de ofrecer amor incondicional, lealtad inquebrantable y compañía constante.

Sin embargo, son muy pocos los dueños que conocen los temas legislativos respecto a la tenencia de estas mascotas tanto en su hogar como en lugares públicos. Existe un documento que pocos saben que deben portar y que deben tramitar para evitar una costosa multa. Aquí le contamos de qué se trata.

El comportamiento y el tipo de entrenamiento de un canino pueden ubicarlo en una categoría de control especial. Foto: Getty Images

Es importante que sepa que desde el 2023, en el Estado colombiano se reconocen a los perros como miembros de la familia, por lo que el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, estipula las reglas y multas para propietarios de caninos.

Documento clave que debe tener un propietario de un canino: ojo a la multa si no lo porta

Es importante que sepa que en Colombia no todos los perros tienen la misma clasificación, pues al existir una variedad de razas, hay unas que son consideradas de manejo especial, que son 13 razas y casos específicos en los que deben ser considerados con esta categoría.

Perros de las siguientes razas o que sean cruces híbridos:

American Staffordshire terrier

Billmastiff

Dóberman

Dogo Argentino

Dogo de Burdeos

Fila brasileiro

Mastin Napolitano

PitBull Terrier

American PitBull Terrier

De presa canario, Rottweiler

Staffordshire Terrier

Tosa Inu

También son considerados los perros que por alguna razón hayan tenido episodios de agresiones a personas o le hayan causado la muerte a otros perros.

Tenga en cuenta el documento que debe portar. Foto: Getty Images/iStockphoto

Adicional a ello los perros que han sido adiestrados para el ataque y la defensa.

Si usted es propietario de un canino que se encuentre en alguna de estas categorías, tenga en cuenta que deberá realizar el registro en el Censo de Ejemplares Caninos de Manejo Especial, en la alcaldía de la ciudad en la que usted viva. Luego del registro obtendrá un permiso con la siguiente información:

Nombre del ejemplar canino

Identificación y lugar de ubicación de su propietario

Descripción de sus características que permitan su identificación

Lugar habitual de residencia, si está destinado a habitar con humanos o si es destinado a la protección.

Tenga en cuenta que el propietario deberá portar también una póliza de responsabilidad civil, que pueda cubrir una indemnización en caso de que el animal cause algún perjuicio.

El permiso debe ser renovado cada año y tenga en cuenta que en cualquier momento la policía podrá requerirlo.

Se debe renovar anualmente. Foto: adobe stock.

La multa, en caso de que usted esté obligado a tener el permiso y no lo tenga, será un comparendo de unos 16 salarios mínimos diarios legales vigentes, que corresponden en 2026 a $933.800.