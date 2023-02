Empezó la desaceleración económica en Colombia: empresarios piden acciones urgentes

El año 2023 se anunció desde hace mucho tiempo como un período de grandes retos en materia económica, y por lo menos durante los primeros meses estas proyecciones se han cumplido, por culpa de flagelos como la inflación y las subidas de tasas de interés ordenadas por los bancos centrales de todo el mundo, que en últimas han terminado golpeando el bolsillo de los hogares y la economía de las empresas, sin importar su tamaño, y avivando el fantasma de la recesión.

Para analizar esto, lo primero que hay que tener en cuenta es que la economía colombiana se lució en 2022. El producto interno bruto (PIB) del año cerró con un crecimiento del 7,5 %, según el Dane. La cifra estuvo en línea con lo esperado por los analistas de mercado, que poco a poco iban incrementando sus pronósticos, a medida que se veían los signos de impulso en el consumo de los hogares. No obstante, no se llegó al techo que tenían los más optimistas: los pronósticos oscilaron entre 7,4 % y 8,2 %.

Si bien esta es una buena noticia, algunos gremios señalaron que no es tiempo de celebrar, pues aunque el país sigue en terreno positivo y mantiene el buen ritmo que trae desde finales de 2021, la desaceleración ya se está sintiendo y toca empezar a adoptar medidas para evitar una recesión muy fuerte que afecte, entre otras cosas, al mercado laboral.

Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), señaló que no se puede pasar por alto que el crecimiento que se evidenció durante 2022 fue el resultado del buen trabajo que se hizo desde la pandemia, pero que el impulso ya se acabó y en este momento es necesario empezar a trabajar en la búsqueda de nuevas alternativas para dinamizar la economía nacional.

El dato de crecimiento de la economía durante el año 2022, de 7,5 %, sin duda, es positivo.

“El dato de crecimiento de la economía durante el año 2022, de 7,5 %, sin duda, es un dato bueno, es un dato que nos permite afianzar la recuperación que tuvimos durante este período, respecto a períodos como 2021 o incluso 2020, sirvió para generar una nueva dinámica en el mercado laboral, que de alguna forma redujo sustancialmente el desempleo; terminamos con una cifra no tan mala como la que habíamos tenido en años anteriores y, en todo caso, es la muestra de los potenciales que tiene la economía colombiana cuando las variables y las palancas son correctamente activadas”, dijo Mac Master.

Las locomotoras de la economía en 2022 fueron, en primer lugar, el entretenimiento, que se aceleró principalmente en diciembre, mes en el que la producción como un todo, incrementó en 1,3 %, según el Índice de Seguimiento a la Economía (ISE) para ese mes, que también fue presentado por el Dane. Esa cifra hay que compararla con el 10,7 % que mostró el ISE en igual mes de 2021, cuando los colombianos estaban ávidos por salir de los encierros y restricciones en la movilidad, por la pandemia.

“Sin embargo, llama la atención en la revisión a detalle de lo que pasó durante el año, el diferente comportamiento de los distintos trimestres. Durante el primero tuvimos un crecimiento del 7,8 %, en el segundo crecimos a una tasa del 12,3 %, en el tercer un 7,8 % y durante el cuarto trimestre repuntamos solamente un 2,9 %”, agregó Mac Master.

Para el vocero gremial, es importante que no se dejen crecer nuevos flagelos, como la informalidad, y cuidar mucho a las empresas, grandes, medianas y pequeñas, para que estas puedan mantener el empleo y no se dispare nuevamente la cifra de desocupados en todo el país. Así mismo, concluyó su intervención recordando que el país fue referente en todo el mundo en materia de crecimiento económico y que no se puede perder la buena imagen que se ganó en los últimos meses.

Es importante que no se dejen crecer nuevos flagelos, como la informalidad, y cuidar mucho a las empresas, grandes, medianas y pequeñas.

“Por qué es importante esto, porque es la señal clara de que estamos en este momento ante un claro escenario de desaceleración versus la dinámica que traíamos en los meses anteriores y esto eventualmente se podría mantener durante los años 2023 y 2024, y por eso creemos que se deben tomar medidas para evitar que esto repunte con mayor fuerza y la economía del país no pase de desaceleración a recesión”, concluyó el presidente de la Andi.