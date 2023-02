Dólar hoy en Colombia subió bastante y empezó a apretar el bolsillo

El precio del dólar en Colombia subió bastante durante las operaciones de este jueves 16 de febrero, impulsado por el estrés y nerviosismo que se sigue apoderando de los mercados tras los datos de inflación en Estados Unidos y el fantasma de la recesión que cobra cada vez más fuerza y prende las alarmas entre los inversionistas, quienes aumentaron la demanda de activos refugio, mientras la economía nacional sigue dando muestras de desaceleración tal y como se esperaba.

De acuerdo con los reportes de cierre para esta oportunidad, entregados por la Bolsa de Valores de Colombia, la moneda norteamericana terminó con un último precio de 4.923,50 pesos, que marca un leve crecimiento de apenas 2 pesos respecto a los registros finales del pasado miércoles, cuando quedó en 4.921 pesos con 50 centavos. Desde sus primeras horas, esta divisa movió una tendencia alcista y allí se mantuvo durante todo el día, quedando incluso muy cerca otra vez de la barrera de los 5.000.

Así mismo, en esta jornada manejó una cotización promedio de 4.966 pesos con 67 centavos, con el que crece y se aleja más de 80 pesos respecto a la Tasa Representativa del Mercado fijada para hoy por la Superintendencia Financiera en 4.878 pesos con 24 centavos. Con esto se espera que el dólar comience el próximo viernes con una TRM en la barrera de los 4.900, como no se veía desde finales del año pasado, encendiendo las alarmas entre algunos inversores.

Con estos resultados, la moneda norteamericana ha subido casi 200 pesos en la última semana, teniendo en cuenta que arrancó sobre los 4.700 y actualmente ya tocó incluso la barrera de los 5.000, aunque todavía las alzas no le alcanzan para regresar a los 5.050 pesos que marcó en los primeros días de enero; no obstante, los expertos no descartan que siga subiendo, ya que los mensajes y datos recibidos recientemente no ayudan a mantener la confianza.

El fantasma de una crisis económica es la preocupación principal de los inversores. - Foto: B V C

Juan Eduardo Nates, analista de Credicorp Capital, sostuvo que el fantasma de una crisis económica es la preocupación principal de los inversores, quienes se están enfocando en evitar que estos desplomes se conviertan en pérdidas y optan por opciones más seguras, como el dólar, haciendo que estas se pongan más caras por ley de oferta y demanda. Agregó que esto se mantendrá por un buen tiempo.

“Amanecemos con los mercados reaccionando todavía a los datos de la semana pasada, estamos viendo un gran índice de indecisión, específicamente en el euro, donde algunas divisas están corrigiendo hacia abajo y el resto de las monedas empiezan a estresarse. Vemos unos tesoros que se ubican en puntos muy altos y esto es producto del miedo que hay en el mercado respecto a las tasas de interés, con las que no se descuenta que pueda llegar al 5,25 %”, dijo este experto.

Dando un vistazo a otros valores alcanzados por esta divisa a lo largo de este día, hay que destacar que alcanzó puntos máximos de 4.996 pesos con 40 centavos, mientras que su mínimo quedó igual que la apertura en 4.910. Además de esto, hay que tener presente que si bien subió la mayor parte de la jornada, sobre las 10 de la mañana corrigió su tendencia y empezó a ceder, quedando finalmente en los valores ya mencionados.

Los analistas recomendaron tener en cuenta también todo el ruido que se está generando en el panorama local por los discursos y cambios que está impulsando el Gobierno Laboral, para temas pensionales, laborales y de la salud, además de la reforma tributaria, que está llevando a los inversionistas a ser más precavidos y esperar a ver qué sucede una vez se aprueben y entren en marcha desde el legislativo.

“Todo el ruido está centrado en el impacto fiscal y normativo que se viene para el país en los próximos años. Son temas de salud, cobertura, impacto de las pensiones en la inversión de capitales; que por ahora generan mucha incertidumbre y despierta cuestionamientos, principalmente de cara a si se aprueban y el poco diálogo que hubo alrededor de cada uno de los proyectos”, agregó Juan Eduardo Nates.

Por último, se debe tener en cuenta que el petróleo bajó ligeramente el miércoles, a pesar de otro aumento masivo de los inventarios de crudo de Estados Unidos, lo que demuestra la firmeza de un mercado dispuesto a repuntar. Esto se traduce en una caída de la entrada de flujo de capitales y divisas al país y una presión alcista en los precios.

El flujo de divisas se movió con normalidad durante esta jornada. - Foto: B V C

El precio del barril Brent para entrega en abril cayó 0,23 % y cerró a 85,38 dólares. El West Texas Intermediate (WTI) estadounidense, en los contratos a marzo, retrocedió 0,59 %, hasta 78,59 dólares. Los precios se recuperaron al final de la sesión tras la caída sufrida tras la publicación del informe semanal de inventarios de Estados Unidos y el WTI llegó a caer 2,28 %.