Dólar subió en Colombia: precio oficial para este 5 de junio

El dólar inició la cotización de este 5 de junio en un precio de $ 3.580, lo que significó una baja de $ 15 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $ 3.565.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $ 3.583. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $ 3.570. El precio promedio es de $ 3.577.

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En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 183,11 millones, registrando además un volumen promedio de 766,16 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,40 % llegando a las 99,782 unidades.

Este es el valor del dólar para este viernes. Foto: El País

Creación de puestos en EE.UU. supera expectativas en mayo, desempleo sigue en 4,3%

Estados Unidos creó 172.000 puestos de trabajo en mayo, muy por encima de lo esperado por el mercado, mientras que el desempleo se mantuvo estable, según datos del gobierno publicados el viernes.

En el último año, el crecimiento del empleo en Estados Unidos ha oscilado entre la expansión y la contracción de un mes a otro, pero los datos de mayo marcan el tercer mes consecutivo de aumento.

“El empleo total en el sector no agrícola aumentó en 172.000 en mayo y la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en el 4,3%”, señaló la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

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“Los incrementos de empleo se registraron en ocio y hostelería, gobiernos locales y atención sanitaria”.

Los economistas encuestados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal esperaban un aumento de 80.000 puestos de trabajo.

Los datos publicados el viernes también revisan al alza los puestos de marzo y abril (93.000 combinados), una señal de que el mercado laboral podría estar abandonado un período de turbulencias.

El sector de ocio y hostelería sumó 70.000 puestos de trabajo el mes pasado, según los nuevos datos, muy por encima de su aumento mensual promedio de 14.000 en el último año.

Creación de puestos en EE.UU. supera expectativas en mayo, desempleo sigue en 4,3% Foto: Getty Images

El sector de la salud siguió siendo uno de los motores más sólidos del mercado laboral, con 35.000 empleos creados en mayo.

El rubro de actividades financieras, sin embargo, suprimió 22.000 puestos, con pérdidas concentradas en los seguros y la banca comercial.

El transporte aéreo perdió 9.000 empleos, después de que la aerolínea de bajo costo Spirit redujera gradualmente sus operaciones.