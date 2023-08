Estos son los factores que sugiere el sector privado para mitigar la desaceleración económica que atraviesa Colombia

Al país lo han salado, por así decirlo, actividades relacionadas con el sector servicios, entre otras terciarias, que son importantes aportantes, pero no son las principales. La construcción se está desplomando, con una contribución del - 0,2 % al crecimiento; la manufactura registró un - 0,5 %; la minería y la agricultura prácticamente no aportan (0,1 % y 0,2 % respectivamente), sin mencionar la negativa cifra del comercio (- 1,2 %).

La notoria desaceleración económica del país, está llenando de incertidumbre a los inversionistas, que temen un deterioro más significativo, que repercutiría, por ejemplo, en el mercado laboral. “Entendemos que tenemos inmensos desafíos que solo podrán ser superados a través del diálogo, el trabajo colectivo y la buena voluntad. Pero, además, entendemos que estamos en circunstancias especiales que requieren mayores esfuerzos, y estamos dispuestos a hacerlos. En cambio, como empresariado no estamos dispuestos a dejar de trabajar por Colombia, a dejar de aportar y opinar constructivamente en la búsqueda de las mejores soluciones ”, detalló Bruce Mac Master, presidente de la Andi, al cierre del congreso de la agremiación, realizado en Cartagena.

“Las instituciones deben reflexionar”: el fuerte mensaje del ex minHacienda, José Manuel Restrepo, sobre reformas del Gobierno

Contexto: “Las instituciones deben reflexionar”: el fuerte mensaje del ex minHacienda, José Manuel Restrepo, sobre reformas del Gobierno

Finalmente, y no menos importante, la productividad sería el otro factor principal que se debe revisar, y uno de los temas que reavivó la preocupación en esta materia fue la revisión del acuerdo del TLC con los Estados Unidos.

| Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

El Acuerdo de Promociones Comerciales entre Estados Unidos y Colombia, también llamado TLC, es un Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. Aprobado el 12 de octubre de 2011 por el congreso de los Estados Unidos y en vigencia desde el 15 de mayo de 2012. | Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

Si bien esto sería un tema en particular, la discusión impactaría a muchos sectores, esto lo explica la presidente de la Cámara Colombo Americana (Amcham), Maria Claudia Lacouture: “No tener TLC con Estados Unidos significa perder competitividad para productos colombianos en ese mercado. Por ejemplo, las exportaciones de café a EE. UU. tendrían un costo adicional entre 10 y 20 %. El TLC también representa contar con proveeduría competitiva. En el caso del maíz, Colombia produce 1,2 millones de toneladas de las 6,5 que necesita para su consumo. La producción local es insuficiente, traerlo de otro país sin TLC sería más caro. Desde la Cámara Colombo Americana hemos señalado que hay que fortalecer la competitividad empresarial en Colombia y mejorar sus procesos productivos. El TLC no prohíbe producir determinados productos, por el contrario, facilita el comercio para aquellos en donde haya más competitividad”.