Finanzas Públicas

Falta de plata para lo público provoca cruce de mensajes entre el presidente Petro y el exministro Juan Camilo Restrepo

El rifirrafe tiene que ver con la delicada situación fiscal. Vea los puntos de vista.

Redacción Economía
9 de febrero de 2026, 5:05 p. m.
Juan Camilo Restrepo, exministro de varias carteras y gobiernos, y Gustavo Petro, presidente de la República.
Juan Camilo Restrepo, exministro de varias carteras y gobiernos, y Gustavo Petro, presidente de la República. Foto: SEMANA y Getty Images

Los ánimos se caldean cuando no hay plata y las necesidades no solo son muchas, sino que apremian.

Ese es el escenario que vive Colombia en la actualidad, luego de que la Corte pusiera en pausa la declaratoria de Emergencia Económica por la situación fiscal, con la cual el gobierno buscaba un recaudo de al menos 11 millones de pesos.

En ese sentido, este lunes 9 de febrero se desató un roce entre el exministro Juan Camilo Restrepo y el presidente Gustavo Petro alrededor del panorama fiscal del país, que para muchos analistas y economistas es complejo.

La situación fiscal es delicada y continuará siéndola hasta el 7 de agosto, pues el actual gobierno declaró que no haría ningún ajuste en el gasto”, dijo Restrepo, y agregó que el camino que deberá recorrer el nuevo gobierno, cualquiera que llegue en las elecciones, inevitablemente será escabroso.

Reforma tributaria se hundió en el Congreso de la República. Votación negativa fue mayoritaria
La reforma tributaria del Gobierno Petro se hundió en el Congreso de la República. La votación negativa fue mayoritaria. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Por ello, el exministro dejó en el debate varios puntos que debe tener en cuenta el nuevo ocupante de la Casa de Nariño después del 7 de agosto:

Entender que tiene que trabajar y hacer un acuerdo con el Congreso, que es el que tiene la última palabra en todo lo tributario".

Restrepo enfatizó que “no es a base de insultos como funcionan las democracias”, por lo cual, hizo un llamado a crear en el país lo que mencionó como “un gran pacto fiscal”, lo que debe ser un propósito nacional.

Las variables que salen aporreadas con el incremento del salario mínimo, según estudio del Banco de la República

La respuesta de Petro

El presidente Petro le respondió a Restrepo y sacó en cara la decisión tomada por los magistrados Reyes e Ibáñez frente a decisiones tomadas en la Corte Constitucional.

“Lo que había que hacer, desde hace tres años, era no derrumbar la mitad de la reforma tributaria del 2022 de mi gobierno, que lograron los magistrados (Reyes e Ibañez) muy seguidos por otros magistrados, con tal de salvarle las utilidades enormes a las empresas del petróleo y aprobar la ley de financiamiento en el Congreso que tumbaron los congresistas que hoy pertenecen a los departamentos más afectados por el frente ártico: los señores Efraín Cepeda, el presidente del Congreso Ligio García, los amigos de los Char, los amigos de Vicente Blel y su hija que ahora le pide el voto a los campesinos inundados, los amigos del centro democrático en Córdoba, al exgobernador de Sucre y su hermana, el señor Olimpo (Héctor Olimpo Espinosa), etc” (SIC).

Emergencia económica prende alertas entre las pequeñas empresas

¿Coinciden?

Luego de su argumentación Petro le dijo a Restrepo: “Coincide usted conmigo”.

Y no es todo, le expresó que le daría un dato adicional: “Todo el déficit primario de hoy corresponde a la elevación de un gasto: el de la transferencia al FEPC-Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, hecho con ingresos corrientes por casi 70 billones de pesos. Un hecho provocado por corrupción y por pura estupidez de economistas ortodoxos”.

Inclusive, manifestó que lo que buscaba era “mostrar que Bayón era un gran gerente y que no había puesto los fundamentos del mayor riesgo de quiebra de Ecopetrol. Y se tiraron las finanzas”.

ECOPETROL
Petro metió hasta a Ecopetrol en la discusión con el exministro Restrepo. Foto: Semana / Getty Images

