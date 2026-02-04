Futuro financiero

El dinero ya no promete futuro: así se explica el nihilismo financiero

Consumir hoy se convierte en una reacción racional frente a la percepción de que el mañana ofrece pocas garantías

Redacción Economía
4 de febrero de 2026, 5:19 p. m.
La incertidumbre económica redefine la relación con el dinero.
La incertidumbre económica redefine la relación con el dinero.

En distintos países, incluido Colombia, empieza a tomar fuerza una actitud que está redefiniendo la relación de las personas con el dinero. No se trata solo de gastar más, sino de una percepción más profunda: la idea de que planear financieramente el futuro ya no garantiza estabilidad.

A esta lógica se le conoce como nihilismo financiero, un concepto que ha ganado relevancia en los análisis recientes sobre consumo y ahorro.

Uno de los principales difusores de este término es Demetri Kofinas, analista financiero y creador del pódcast Hidden Forces. Según Kofinas, el nihilismo financiero surge cuando amplios grupos de la población dejan de creer que el sistema económico les permitirá mejorar su bienestar a largo plazo.

Ante esa pérdida de confianza, el dinero deja de verse como una herramienta de acumulación futura y pasa a entenderse como un medio para obtener satisfacción inmediata.

Esta visión ayuda a explicar por qué, incluso en contextos de inflación elevada y tasas de interés altas, muchas personas continúan priorizando el consumo.

Para quienes adoptan esta mentalidad, ahorrar para metas lejanas como la jubilación, la compra de vivienda o la educación pierde atractivo frente a la incertidumbre económica y laboral.

El fenómeno no aparece de manera aislada. Kofinas señala que se alimenta de una sucesión de crisis financieras, sanitarias y geopolíticas que han deteriorado la expectativa de progreso continuo.

A ello se suman salarios que crecen por debajo del costo de vida y un mercado laboral cada vez más inestable, especialmente para jóvenes y trabajadores independientes. En ese escenario, el endeudamiento deja de percibirse únicamente como un riesgo y se normaliza como una extensión del ingreso.

La caída de la caja no es ideal, pero corresponde a un programa de compra de deuda.
El endeudamiento se normaliza como parte del ingreso mensual. Foto: ADOBE STOCK

Tarjetas de crédito, pagos a plazos y compras financiadas se convierten en mecanismos habituales para sostener el nivel de consumo, aun cuando no exista un respaldo sólido de ahorro.

Desde una perspectiva social, el nihilismo financiero también se ve reforzado por la cultura digital y la inmediatez. Plataformas de comercio electrónico y redes sociales incentivan decisiones rápidas, mientras la planificación financiera se percibe como algo lejano o poco realista.

Aunque esta actitud puede ofrecer alivio momentáneo, expertos advierten que sus consecuencias pueden ser profundas: menor resiliencia ante crisis, aumento del sobreendeudamiento y mayor vulnerabilidad económica.

El desafío, tanto para individuos como para políticas públicas, está en reconstruir la confianza en el futuro económico y en demostrar que el ahorro y la planificación siguen siendo herramientas válidas, incluso en tiempos de incertidumbre.

