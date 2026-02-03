Revuelo político por revelación de Vicky Dávila: audio advierte de dineros de alias Pipe Tuluá en la campaña Petro Presidente

La candidata presidencial Vicky Dávila reveló un audio de Pipe Tuluá, temido criminal del Valle del Cauca, reconociendo supuestos aportes económicos a la campaña Petro Presidente a través del hermano del actual jefe de Estado, Juan Fernando Petro. Varios sectores políticos se han pronunciado.

Paloma Valencia, aspirante a la Casa de Nariño por el Centro Democrático, manifestó: “La valiente Vicky Dávila denuncia que un hombre cercano a Pipe Tuluá le entregó un audio del propio Pipe Tuluá revelando que él entregó dinero a la campaña de Gustavo Petro a través de Juan Fernando Petro”.

Vicky Dávila revela explosivo audio del extraditado Pipe Tuluá: asegura que dio plata a la campaña de Petro, a través de su hermano Juan Fernando

Wilson Ruíz, candidato al Congreso y exministro de Justicia, pidió a las autoridades una investigación para esclarecer lo sucedido: “Pipe Tuluá, el criminal que Petro extraditó en las últimas horas, tiene las pruebas de cómo le entregó plata a la campaña de Petro por medio de su hermano, Juan Fernando. Esto es escandaloso. La fiscal Luz Adriana Camargo debe inmediatamente investigar estos hechos. Gran denuncia hace Vicky Dávila al dar a conocer este audio”.

También se refirió a la situación la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal: “Grave denuncia hace Vicky Dávila, revelando este audio del extraditado Pipe Tuluá, en el que asegura que le dio plata a la campaña Petro, a través del hermano del presidente, Juan Fernando Petro. De razón el afán que Petro tuvo para extraditar a ese criminal”.

Gustavo Petro y Pipe Tuluá. Foto: Foto Presidencia y foto suministrada a SEMANA API

David Luna, candidato presidencial, afirmó que no se puede permitir que el narcotráfico imponga un mandatario: “La denuncia de Vicky Dávila es muy seria y debe investigarse a fondo. Las autoridades tienen que esclarecer cualquier posible relación entre Pipe Tuluá y la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro. Bajo ninguna circunstancia podemos dejar que el narcotráfico siga permeando la política y la democracia del país”.

El presidente Gustavo Petro respondió a la denuncia en una entrevista con Caracol Radio: “Mire, hermano, pueden decir los bandidos que han querido financiar mi campaña. Yo sé. Pitufo quería. Si yo quisiera, estaría lleno de billete, solo que estaría preso, muerto, descuartizado; a mí esos chantajes —se lo dije a la CIA— no van conmigo”.

Gustavo Petro confirma extradición de Pipe Tuluá y da ultimátum a alias Araña: “Tiene 10 días”

La denuncia se conoció horas después de que se materializara la extradición de alias Pipe Tuluá, quien aterrorizaba a los habitantes del Valle del Cauca con el cobro de extorsiones y el narcotráfico. Deberá enfrentar cargos en Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico. Su envío a ese país estuvo antecedido por alertas de presuntos ofrecimientos de dineros a funcionarios públicos para su fuga o evitar el operativo.