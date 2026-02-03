Política

Revuelo político por revelación de Vicky Dávila: audio advierte de dineros de alias Pipe Tuluá en la campaña Petro Presidente

Varios sectores políticos se han pronunciado tras la revelación de la candidata presidencial. Piden a las autoridades investigar el material.

Redacción Semana
3 de febrero de 2026, 9:18 p. m.
Vicky Dávila, Pipe Tuluá, Juan Fernando Petro y Gustavo Petro
Vicky Dávila, Pipe Tuluá, Juan Fernando Petro y Gustavo Petro Foto: SEMANA

La candidata presidencial Vicky Dávila reveló un audio de Pipe Tuluá, temido criminal del Valle del Cauca, reconociendo supuestos aportes económicos a la campaña Petro Presidente a través del hermano del actual jefe de Estado, Juan Fernando Petro. Varios sectores políticos se han pronunciado.

Paloma Valencia, aspirante a la Casa de Nariño por el Centro Democrático, manifestó: “La valiente Vicky Dávila denuncia que un hombre cercano a Pipe Tuluá le entregó un audio del propio Pipe Tuluá revelando que él entregó dinero a la campaña de Gustavo Petro a través de Juan Fernando Petro”.

Vicky Dávila revela explosivo audio del extraditado Pipe Tuluá: asegura que dio plata a la campaña de Petro, a través de su hermano Juan Fernando

Wilson Ruíz, candidato al Congreso y exministro de Justicia, pidió a las autoridades una investigación para esclarecer lo sucedido: “Pipe Tuluá, el criminal que Petro extraditó en las últimas horas, tiene las pruebas de cómo le entregó plata a la campaña de Petro por medio de su hermano, Juan Fernando. Esto es escandaloso. La fiscal Luz Adriana Camargo debe inmediatamente investigar estos hechos. Gran denuncia hace Vicky Dávila al dar a conocer este audio”.

También se refirió a la situación la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal: “Grave denuncia hace Vicky Dávila, revelando este audio del extraditado Pipe Tuluá, en el que asegura que le dio plata a la campaña Petro, a través del hermano del presidente, Juan Fernando Petro. De razón el afán que Petro tuvo para extraditar a ese criminal”.

Gustavo Petro y Pipe Tuluá
Gustavo Petro y Pipe Tuluá. Foto: Foto Presidencia y foto suministrada a SEMANA API

David Luna, candidato presidencial, afirmó que no se puede permitir que el narcotráfico imponga un mandatario: “La denuncia de Vicky Dávila es muy seria y debe investigarse a fondo. Las autoridades tienen que esclarecer cualquier posible relación entre Pipe Tuluá y la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro. Bajo ninguna circunstancia podemos dejar que el narcotráfico siga permeando la política y la democracia del país”.

El presidente Gustavo Petro respondió a la denuncia en una entrevista con Caracol Radio: “Mire, hermano, pueden decir los bandidos que han querido financiar mi campaña. Yo sé. Pitufo quería. Si yo quisiera, estaría lleno de billete, solo que estaría preso, muerto, descuartizado; a mí esos chantajes —se lo dije a la CIA— no van conmigo”.

Gustavo Petro confirma extradición de Pipe Tuluá y da ultimátum a alias Araña: “Tiene 10 días”

La denuncia se conoció horas después de que se materializara la extradición de alias Pipe Tuluá, quien aterrorizaba a los habitantes del Valle del Cauca con el cobro de extorsiones y el narcotráfico. Deberá enfrentar cargos en Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico. Su envío a ese país estuvo antecedido por alertas de presuntos ofrecimientos de dineros a funcionarios públicos para su fuga o evitar el operativo.

