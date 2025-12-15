Suscribirse

Economía

Fedesarrollo entregó el índice de incertidumbre política económica de noviembre

El índice es consultado por diversos sectores del país.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

15 de diciembre de 2025, 11:28 p. m.
Economia
Brecha salarial de género, signos masculinos y femeninos cerca de diferentes pilas de monedas, el hombre recibe un salario mayor, panorama, espacio libre | Foto: Adobe Stock

Fedesarrollo, una de las instituciones del país que analiza las variables económicas y los impactos que estas tienen en la política nacional, entregó su más reciente informe, en el cual se analizó la actualidad de la nación y el número de veces que palabras con gran impacto en la continuidad de Colombia aparecieron en los medios de comunicación o fueron buscadas en diversas plataformas.

A pesar de la incertidumbre global por cuenta de la escalada arancelaria de Estados Unidos, la economía colombiana crecerá este año más que en los dos anteriores.
El informe se realiza de manera mensual. | Foto: ADOBE STOCK

El Índice de Incertidumbre de la Política Económica en Colombia (IPEC) de Fedesarrollo captura las diversas variables de la incertidumbre de la política económica en Colombia por medio de un reporte mensual.

La elaboración del índice se realiza mediante un enfoque sectorial, a través del conteo de palabras relacionadas con la coyuntura en las noticias de los medios de comunicación, lo que permite tener una percepción actualizada de la situación del país.

Contexto: Audiencia pública por el salario mínimo 2026. Por primera vez se escucharán otras voces en una concertación del alza

“Desde una perspectiva histórica, el IPEC captura períodos de alta incertidumbre de la política económica, vinculados a episodios como la emergencia económica de 1996, la crisis financiera de 1999, la caída de los precios del petróleo entre 2014 y 2016, la pandemia de covid-19 en 2020 y el pico de la prima de riesgo en octubre de 2022”, señala el informe.

En noviembre de 2025, el IPEC se situó en 216, lo que equivale a una reducción de 55 puntos frente a octubre de 2025 (271) y de 3 puntos frente al registro de noviembre de 2024 (219). Con este resultado, el IPEC completa 86 meses por encima del promedio histórico observado entre 2000 y 2019 (100).

Contexto: Procuraduría abre investigación por contratos del Fondo de Adaptación con ejecución presupuestal del 0%

Las noticias en medios de comunicación capturadas por el IPEC en noviembre de 2025 se concentraron principalmente en temas de política económica, social y geopolítica (51.2%), seguidos por la categoría de actividad económica (22.0%), variables financieras (12.2%), otros (12.2%) y seguridad (2.4%).

Crecimiento de la Economía, según el ISE de agosto divulgado por el Dane.
El informe realiza una investigación por medio de diversas plataformas. | Foto: Getty Images

Frente al mes anterior, las categorías que mostraron el mayor aumento en su participación fueron variables financieras y otros (+3.9 puntos porcentuales cada una), seguidas por actividad económica (+3.7 puntos porcentuales), mientras que la categoría de seguridad fue la que presentó la mayor reducción (-5.9 puntos porcentuales), junto con política económica, social y geopolítica (-5.5 puntos porcentuales).

De forma similar, la categoría de actividad económica presentó el mayor incremento frente a noviembre de 2024 (+10.7 puntos porcentuales), mientras que la categoría de seguridad mostró la mayor contracción (-7.0 puntos porcentuales).

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Oficializan dos nuevos puentes festivos en Colombia: así queda el calendario de 2026

2. Así reaccionó Paloma Valencia a su designación como candidata presidencial del Centro Democrático

3. INS confirmó llegada de los virus A(H1N1) y A(H3N2) a Colombia: estas son los cuidados que debe tener en cuenta

4. TransMilenio identificó a mujer que tenía increíble “negocio” para que se colaran en estaciones: es reincidente

5. “Hoy pienso subir el salario mínimo”: Gustavo Petro sorprendió con declaración en pleno evento público

LEER MENOS

Noticias relacionadas

economíapolíticaPalabras

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.