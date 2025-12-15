Fedesarrollo entregó el índice de incertidumbre política económica de noviembre

Fedesarrollo, una de las instituciones del país que analiza las variables económicas y los impactos que estas tienen en la política nacional, entregó su más reciente informe, en el cual se analizó la actualidad de la nación y el número de veces que palabras con gran impacto en la continuidad de Colombia aparecieron en los medios de comunicación o fueron buscadas en diversas plataformas.

El informe se realiza de manera mensual. | Foto: ADOBE STOCK

El Índice de Incertidumbre de la Política Económica en Colombia (IPEC) de Fedesarrollo captura las diversas variables de la incertidumbre de la política económica en Colombia por medio de un reporte mensual.

La elaboración del índice se realiza mediante un enfoque sectorial, a través del conteo de palabras relacionadas con la coyuntura en las noticias de los medios de comunicación, lo que permite tener una percepción actualizada de la situación del país.

“Desde una perspectiva histórica, el IPEC captura períodos de alta incertidumbre de la política económica, vinculados a episodios como la emergencia económica de 1996, la crisis financiera de 1999, la caída de los precios del petróleo entre 2014 y 2016, la pandemia de covid-19 en 2020 y el pico de la prima de riesgo en octubre de 2022”, señala el informe.

En noviembre de 2025, el IPEC se situó en 216, lo que equivale a una reducción de 55 puntos frente a octubre de 2025 (271) y de 3 puntos frente al registro de noviembre de 2024 (219). Con este resultado, el IPEC completa 86 meses por encima del promedio histórico observado entre 2000 y 2019 (100).

Las noticias en medios de comunicación capturadas por el IPEC en noviembre de 2025 se concentraron principalmente en temas de política económica, social y geopolítica (51.2%), seguidos por la categoría de actividad económica (22.0%), variables financieras (12.2%), otros (12.2%) y seguridad (2.4%).

El informe realiza una investigación por medio de diversas plataformas. | Foto: Getty Images

Frente al mes anterior, las categorías que mostraron el mayor aumento en su participación fueron variables financieras y otros (+3.9 puntos porcentuales cada una), seguidas por actividad económica (+3.7 puntos porcentuales), mientras que la categoría de seguridad fue la que presentó la mayor reducción (-5.9 puntos porcentuales), junto con política económica, social y geopolítica (-5.5 puntos porcentuales).