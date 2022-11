Finanzas digitales: ¿se verán afectadas por la crisis económica que se avecina?

Muchas de las preocupaciones e interrogantes que se plantean las empresas hoy en día, sin importar el sector del que hagan parte, están relacionadas con el futuro cercano de la economía mundial, teniendo en cuenta que los países potencias afrontan serios problemas y en la gran mayoría ronda el fantasma de la recesión económica para el próximo año, como es el caso de Reino Unido.

En Estados Unidos basta con ver los análisis y proyecciones de instituciones financieras como JP Morgan Chase (el banco más grande de este país) que advierte que el otro año se dará un “huracán económico” en este país, que generará una desaceleración del crecimiento económico. También hay que tener presente que hace unos meses este gigante norteamericano estuvo en recesión técnica, tras la caída por dos meses consecutivos de su PIB.

Toda esta situación ha llevado a que diversas compañías replanteen sus proyecciones de cara al 2023, que sin duda llegará con retos para las economías de todo el mundo, y empiecen a crear estrategias para no ser arrastrados por la depresión que se avecina. Uno de estos es el sector de las Fintech o empresas tecnológicas del sector financiero, las cuales señalan que no todo podría ser tan malo para ellos.

Fintechs - Foto: Shutterstock

Un crecimiento de dos dígitos para el 2023, esa es la expectativa del sector financiero digital para el próximo año, que ve en los siguientes meses una economía mundial frágil pero con oportunidades para innovar y brindar soluciones para sus usuarios. No obstante, esa perspectiva, que se acerca al 60 %, muy similar a la de 2021, podría moderarse si no se conecta adecuadamente con las necesidades de las nuevas generaciones y se llega a usuarios que no se están tocando.

Andrés Cifuentes, CCO & VP Xertica Latam, indicó que el crecimiento estará apalancado también por las Fintech, que llegan a nichos específicos y segmentos puntuales a los que la banca tradicional no llega porque es difícil que personalicen algo para un segmento muy particular. Mantener la variedad e innovación en la oferta es sin duda una de sus mejores apuestas de cara al futuro.

“Con la situación económica y política que pueda haber en el país lo que vemos es que siempre surgen oportunidades y estas requieren financiación y los créditos siempre van a existir. A pesar de las tasas altas existirán opciones de inversión, por lo tanto, veo crecimientos importantes para el próximo año”, anotó este experto.

Por otra parte, Raúl De Celis, experto en Tecnología y Operaciones en la banca, indicó que es clave seguir avanzando en cerrar la brecha que hay entre lo rural y lo urbano, dado que todavía hay unos niveles altos de analfabetismo digital. Este personaje dijo también que hay mercados que aún no se han explorado y allí existen hoy en día grandes oportunidades para seguir creciendo.

“Hay una realidad en la que se nos está mirando de una manera distinta. Ya no se está haciendo con el cliente lo que se quiere y cuando adelantamos proceso debemos pensar en ellos. Ahora, se está hablando mucho del mundo de pagos y ese ecosistema no puede ser el único”, precisó y al tiempo agregó que la solución de estos retos ayudará al crecimiento de doble dígito de este sector.

Otra persona que se refirió a este tema fue Paola Sánchez, Co- Founder y Bizops Head de Minka, quien manifestó que si bien la pandemia fue un tiempo de preparación y oportunidad para que la banca migrara a la nube y adelantara un proceso de cultura organizacional, hoy los usuarios que quieren tener cuentas en el metaverso y necesitan transacciones con criptoactivos.

“Frente a ese reto, el usuario se está convirtiendo en el que da el punto de partida de la conversación y por eso esperamos un crecimiento de 60 %, donde las Fintech están marcando un punto de partida importante”, puntualizó.

Por último, Daniel García, Google Cloud Sales Manager, dijo que, ante un contexto de recesión inminente, que frena muchas decisiones, “el reto es cómo no quedarse quietos y seguir adelante. Este mundo digital va muy rápido y si se pierde un año será un costo - oportunidad muy alto. El reto es cómo mantener tecnología e inversión”.

Estas conclusiones se dieron en el marco del Xertica Finance Summit 2022 en el que se analizaron los retos y oportunidades de la banca digital de cara al 2023, buscando acercarse a todos los consumidores. En el espacio se presentaron casos de éxito, soluciones innovadoras y competitivas para el sector financiero.