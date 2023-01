¿Fue buena idea? Esto piensa la SuperServicios frente a que el presidente Petro ejerza control sobre las tarifas de energía

Bastante asombrados quedaron los usuarios y las empresas de servicios públicos en el país, luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara desde Duitama (Boyacá) el pasado jueves 26 de enero que piensa asumir el mando de las Comisiones Reguladoras para temas de energía.

Esto, con el fin de ponerles fin a las alzas en las tarifas de energía que están golpeando el bolsillo de los colombianos y gestionar los sistemas y fórmulas con los que actualmente se calculan estos cobros en el país.

“Este Presidente ha decidido no delegar sus funciones en las comisiones de regulación de servicios públicos, al menos, por un tiempo. Entonces, voy a asumir el control, las políticas generales de administración de Colombia, directa y personalmente, en función de lo que la misma ley dice: primero, el interés general y el del usuario”, dijo el jefe de Estado en su pronunciamiento.

El mandatario expresó que su decisión está fundamentada en el artículo 370 de la Constitución, el cual establece: “Corresponde al Presidente de la República señalar con sujeción a la ley las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y ejercer, por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos, el control, la inspección y la vigilancia de las entidades que los prestan”.

¿Qué piensa la SuperServicios de esto?

SEMANA consultó al superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga, quien se mostró bastante tranquilo luego de que se conociera este anuncio. Explicó que, básicamente, Petro está ejerciendo el derecho que le da la Constitución para ponerse al frente de un tema que muchos otros mandatarios han preferido delegar y seguir de cerca la forma en la que se calculan las tarifas de energía.

Concepto SuperServicios - Presidente Petro - Foto: Cortesía - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

“Desde hace días, el presidente, la ministra (de Minas y Energía), el Superintendente y otros funcionarios de las entidades veníamos discutiendo qué hacer frente al alza de los servicios. Entonces, las comisiones reguladoras, el gobierno y los operadores han venido realizando varias reuniones que no han dado resultados. Entonces, la Superintendencia emitió un concepto dirigido al Presidente de la República donde le dice que él tiene facultades para que asuma la rectoría y el manejo de fórmulas que permitan disminuir estos cobros”, explicó inicialmente Dagoberto Quiroga.

Concepto SuperServicios - Presidente Petro - Foto: Cortesía - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

De acuerdo con este funcionario, el anuncio que se hizo por parte del Presidente no nació de un capricho propio, sino que se trató de una medida analizada y estudiada a fondo de manera conjunta con esa entidad y prueba de esto mostró un concepto técnico al que tuvo acceso este medio y en el que se explica la necesidad de que esto pasara, con el fin de garantizar que las tarifas no sigan subiendo en tiempos como este, donde no hay un desabastecimiento en los embalses.

Concepto SuperServicios - Presidente Petro - Foto: Cortesía - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

“Le explicamos por qué el Presidente sí puede tomar estas decisiones, porque la ley lo faculta para asumir estas responsabilidades, de fijar políticas sobre servicios públicos. Esto se hace con el fin de darle celeridad y se hace con el fin de darles respuesta y soluciones a los clamores e inconformidades de la gente. Obviamente, si nosotros proferimos el concepto, el Presidente puede adoptar estas medidas y asumir las funciones”, agregó el Superintendente de Servicios Públicos.

Concepto SuperServicios - Presidente Petro - Foto: Cortesía - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Por último, Dagoberto Quiroga sostuvo que no es cierto que se esté presentando una extralimitación de funciones, tal y como han advertido algunos voceros de las empresas de energía. Recordó que únicamente se está ciñendo a lo que está expuesto en la ley colombiana, con el fin de aliviar el bolsillo de los colombianos en tiempos en los que la inflación se resiste a ceder y sigue apretando la economía.

Concepto SuperServicios - Presidente Petro - Foto: Cortesía - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

“Él (Gustavo Petro) no va a tomar una decisión sin obviamente evaluar distintos criterios técnicos de los equipos del Ministerio de Minas y de la Superintendencia. Lo que pasa es que las regulaciones de servicios públicos, especialmente en tarifas de energía y la venta por bolsa, que lo que hace es subir las tarifas, están reguladas por unas resoluciones muy antiguas, desde 1994, donde son muy flexibles en los criterios para definir los precios. Y esa flexibilidad ha permitido que los generadores impongan los precios por bolsa”, explicó este funcionario.

Por ahora, se espera que el Presidente de la República se siente a hablar con los diferentes actores que intervienen en este tema, para ver si se llega a un acuerdo que permita bajar las tarifas y de esta forma generar nuevos alivios al bolsillo de los hogares. No obstante, este anuncio no ha caído para nada bien entre las empresas generadoras y asociaciones de energía, que han manifestado que se está afectando la libre competencia del mercado.