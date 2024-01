Gobierno aún no actualiza tarifas del Soat para 2024, miles de conductores están afectados

Dicho seguro debe ser renovado cada año por los conductores. Para ello deben realizar la compra del mismo y este entrará en vigencia y será cargado al Runt 24 horas después de ser adquirido. Por ello, el Gobierno nacional ajusta los precios de este seguro cada inicio de año. Sin embargo, ya han pasado cuatro días de 2024 y aún no han definido las cifras.

Demoras del Gobierno para actualizar el Soat 2024

Los usuarios que dejaron para último minuto la compra del Soat están viviendo un verdadero viacrucis por estos días, debido a que en varios puntos no se está vendiendo este seguro.

Aunque el Gobierno no ha presentado los valores que regirán para este año, lo cierto es que las clínicas y hospitales sí actualizaron sus tarifas desde el primero de enero y con base en los UVT.

A través de redes sociales, son varios los usuarios que han denunciado la imposibilidad para realizar esta compra , tanto en los puntos físicos como en los portales web, que indican un error o simplemente no permiten el acceso.

Los conductores son los actores más afectados dentro de este proceso, pues se encuentran entre la espada y la pared debido a que las entidades aseguradoras no les venden el Soat y la legislación colombiana no les permite transitar sin portar este seguro, por lo que están obligados a no sacar sus carros. De lo contrario, serán acreedores a una multa.