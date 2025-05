Gobierno buscará acelerar los proyectos de energías renovables. Se agilizarían las licencias ambientales y las consultas previas

En un contexto marcado por las dificultades del sector eléctrico nacional y el temor a un posible apagón debido al aumento de la demanda energética, el desarrollo de energías renovables, particularmente la eólica y la solar, se perfila como una de las principales alternativas. No obstante, estos proyectos también enfrentan diversos obstáculos que limitan su implementación.

A poco más de un año para finalizar el actual mandato presidencial, el país apenas alcanza aproximadamente 2.000 MW de energías alternativas, lo que representa cerca del 33 % de la meta de 6.000 MW para 2025. Así mismo, solo 15 proyectos de más de 20 MW están en construcción, y varios no tienen fecha clara de inicio.

Esta situación llevó al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, a anunciar que los proyectos de energías renovables menores a 100 MW no deben seguir represados por trámites innecesarios.

“La instrucción presidencial es clara: estos proyectos no deben enfrentar los mismos procesos que otros. No se trata de eliminar el componente ambiental, sino de agilizarlo, de superar una burocracia que ha frenado el avance de las energías renovables. Esa fue una instrucción directa que me ha dado el presidente”, afirmó Palma.