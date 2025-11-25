Suscribirse

Economía

Icetex anuncia nueva convocatoria 2026-1: ojo con los requisitos para pedir crédito educativo

Estas son las fechas que indica la entidad.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
25 de noviembre de 2025, 7:02 p. m.
Sede del Icetex
Así será la convocatoria del Icetex para el 2026. | Foto: Icetex (icetex.gov.co)

Cada vez son más los jóvenes colombianos que desean acceder a la educación superior. Sin embargo, esta tarea se complica dadas las pocas posibilidades que muchos tienen para ingresar a una universidad pública o para costear la matrícula que tiene una universidad privada.

En medio de este proceso, muchos optan por acudir al Icetex, que es una institución en Colombia que permite a los estudiantes acceder a créditos, becas, y otros apoyos financieros, a través de distintas modalidades.

Conquista - relaciones - parejas
Tenga en cuenta cuáles son las convocatorias activas del Icetex. | Foto: Getty Images

Recientemente, la entidad anunció la apertura oficial de la convocatoria de créditos para el periodo académico 2026-1, que es dirigida a estudiantes nuevos, antiguos y también a profesionales que buscan financiar sus estudios ya sea de pregrado o posgrados en el exterior.

Contexto: ¿Cuándo termina el año escolar en Colombia en 2025? Estas son las fechas oficiales en el país

La convocatoria tendrá inscripciones habilitadas en varias fechas a lo largo del mes de noviembre, por lo que tendrá que consultar con el Icetex las fechas definidas. Son 6.000 créditos los que otorgará mediante de varias modalidades.

Esto es lo que dice la entidad. | Foto: adobe stock

Entre las modalidades de pago existentes y a las que pueden acceder los estudiantes se encuentran las siguientes:

  • Plan Ágil y de corto plazo: en este programa deberá hacer el pago del 100% del crédito durante los estudios.
  • Plan Flexible y de mediano plazo: en este programa podrá hacer el pago del 60% del crédito en época de estudio y el resto después de graduarse.
  • Plan Equilibrio de mediano plazo: en este programa se hará el pago del 30% del crédito mientras se estudia y el porcentaje restante al finalizar la carrera.
Contexto: Universidad Los Libertadores organizó debate de precandidatos a la presidencia de Colombia

Quienes sean estudiantes de instituciones públicas, podrán también solicitar beneficios de sostenimiento, que son exclusivos para quienes inician el primer semestre de 2026.

Estudiantes
Son varias las fechas a tener en cuenta. | Foto: Getty Images

Las fechas para entrar a la convocatoria son:

  • Pregrado (planes Ágil, Flexible y Equilibrio): Del 24 de noviembre al 1 de diciembre de 2025.
  • Posgrado en Colombia y en el exterior: Del 1 al 19 de diciembre.
  • ETDH, educación continuada y bilingüismo: Del 19 de diciembre al 16 de enero.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Habrá firma en Atlético Nacional: revelan nuevo acuerdo con estrella que irá hasta 2029

2. Trump indultó a dos pavos durante el saludo de Acción de Gracias en medio de turbulencia política y críticas a opositores

3. Gustavo Petro atacó a Donald Trump con un mensaje en inglés y desató revuelo en redes sociales

4. Raúl Ocampo no ocultó su favorita y reveló quién debería ganar ‘MasterChef Celebrity 2025’: “Tu puedes princesa”

5. La aurora boreal podría teñir esta noche el cielo de 15 estados en EE. UU. por una inusual tormenta solar

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CréditosIcetex

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.