José Antonio Ocampo, nuevo minHacienda, explica qué va a pasar con el dólar y si hay que preocuparse

En Colombia, poco después de que Gustavo Petro ganara la Presidencia, a muchos les preocupó un alza acelerada y constante del dólar. Mucho se especulaba sobre una posible correlación entre la victoria del ahora mandatario y los cambios en la divisa, pero después de varias semanas de incertidumbre, la cotización da señales de normalización.

En entrevista con SEMANA, José Antonio Ocampo, nuevo ministro de Hacienda, habló sobre esos momentos de incertidumbre y explicó por qué no hay que preocuparse por este indicador.

Cuando Vicky Dávila, directora de este medio, le preguntó si le preocupaba la divisa, el ministro fue claro en su respuesta: “No”.

“Lo que pasó con el dólar fue por cuenta de eventos internacionales que afectaron a muchos países. Aquí en Colombia tenemos un déficit comercial muy grande. En una entrevista de radio dije: no se preocupen, el dólar está subiendo demasiado y va a comenzar a bajar y al otro día comenzó a bajar. Estuvo a más de $4.500 y al otro día comenzó a bajar, llegó a casi $4.200. Ese es el comportamiento del mercado. Ahí no hay razón para asustarse”, explicó el funcionario de Gustavo Petro.

Frente a quienes piensan que la economía no está segura en las manos del gobierno de Gustavo Petro, el ministro Ocampo respondió: “La confianza que tenemos sigue siendo plena. En cierto sentido, para decirlo claramente, soy parte de lo que genera confianza en el gobierno”.

Ocampo también se refirió a las críticas a la reforma tributaria, que muchos aseguran que podría frenar el buen crecimiento que viene presentando la economía colombiana.

“La reforma tributaria está favoreciendo a los de bajos ingresos que generan consumo también. Entonces no está claro que haya un efecto en el crecimiento”, agregó el economista en SEMANA.

Para sustentar lo dicho, Ocampo utilizó conocimiento en su rol como reputado académico: “En teoría económica, cuando uno aumenta impuestos, se hace gasto público por el mismo monto. Entonces, hay un efecto positivo sobre la actividad económica”.

¿Ocampo come salchichón?

Durante la última semana, la reforma tributaria ha tenido una especie de símbolo: el salchichón. Como se sabe, el proyecto plantea un impuesto saludable que gravará con el 10 por ciento los alimentos ultraprocesados. Esto, con el fin de contribuir a disminuir su consumo y aliviar muchas dolencias de salud de colombianos.

Apenas se hizo público el proyecto, muchos comenzaron a criticar que, con el nuevo impuesto, se golpearía el bolsillo de millones de colombianos que no tienen para comprar sino esos productos, puesto que los más saludables a veces están por fuera del rango de precios.

Y en eso apareció el salchichón. En entrevista con SEMANA, el ministro de Hacienda finalmente se refirió al entrañable producto que ha acompañado a los colombianos en tantas meriendas. Aseguró que el objetivo con este tributo no es recoger plata.

Por el contrario, para el ministro, “el mejor resultado es que no se recaude nada. Es decir, que la gente cambie patrones de consumo y que las empresas que los producen los cambien y puedan ofrecer otras cosas”. Ante esa respuesta, la directora de SEMANA, Vicky Dávila, le contestó: “Se va a meter en problemas, ministro. Imagínese lo que piensa todo aquel que le gusta el salchichón y que le digan que la empresa no lo va a volver a producir”.

El ministro aseguró que no es propiamente consumidor de salchichón, pero sí mucho de chorizo. Y se calificó casi como un “experto” pues es de ascendencia paisa. “Entonces, el chorizo me encanta”, resaltó enfático.

Lea la entrevista completa aquí:

¿Qué les dice?

J.O.: Que hagan una contribución al desarrollo social de Colombia. Les conviene tener un país en paz, en paz social.

V.D.: ¿Está preocupado por el dólar o no?

J.O.: No. Lo que pasó con el dólar fue por cuenta de eventos internacionales que afectaron a muchos países. Ahí no hay razón para asustarse.

V.D.: ¿Qué les dice a quienes están apostando a que la economía se va a hundir?

J.O.: La confianza que tenemos sigue siendo plena. En cierto sentido, para decirlo claramente, soy parte de lo que genera confianza en el Gobierno.

V.D.: Estamos creciendo a un 6 por ciento este año y se espera que el próximo año sea al 2 por ciento. Algunos consideran que la reforma tributaria podría afectar el crecimiento. ¿Puede pasar?

J.O.: La reforma tributaria está favoreciendo a los de bajos ingresos, que generan consumo también. Entonces, no está claro que haya un efecto en el crecimiento.

V.D.: ¿Usted es más samperista que petrista? ¿O más petrista que samperista?

J.O.: He sido tradicionalmente liberal, liberal socialdemócrata.

V.D.: ¿Y es petrista?

J.O.: Soy parte de la alianza nacional que ha armado Gustavo Petro.

V.D.: ¿Pero se considera petrista?

J.O.: Bueno, estoy en el Gobierno de Petro y vamos a trabajar con el presidente Petro. Es una alianza amplia y, como dije cuando acepté mi nombramiento, hago parte de la alianza nacional.

V.D.: Lo relacionan con el presidente de Chile, Gabriel Boric.

J.O.: Firmé unas declaraciones a favor de él, pero no lo conozco personalmente. Quería tener la oportunidad de conocerlo ahora que vino a la posesión.

V.D.: ¿Y no pudo?

J.O.: No. Curiosamente, no nos dejaron entrar a los ministros al lugar donde él estaba.

V.D.: ¡No puede ser!

J.O.: Sí, había fila. Primero los embajadores y después los ministros.

V.D.: Otro cuento que le sacan en cara es que usted fue el responsable de la crisis económica que se generó en el Gobierno Samper.

J.O.: Mire, la crisis económica ocurrió en 1999. El déficit fiscal que dejé era de menos del 20 por ciento del PIB, es decir, un tercio del nivel actual. Entonces, que me digan que soy el culpable de la crisis… Además, hubo un tema complejo de 1998 y me acuerdo diciéndole a mi sucesor: no defienda la tasa de cambio, déjenla flotar para que no aumenten tanto las tasas de interés. Ese, a mi juicio, fue el error, pero en 1998 yo ya estaba fuera del Gobierno.

V.D.: ¿Pero ese error de quién fue?

J.O.: Creo que del Banco de la República de entonces.

V.D.: Que después le tocó enfrentar a Pastrana.

J.O.: Que después le tocó a Pastrana…

V.D.: ¿O sea, realmente Pastrana recibió eso del Gobierno Samper?

J.O.: Eso fue algo que ocurrió en la transición. Entonces, a mí que no me acusen de ser el culpable de la crisis de 1999.

V.D.: Como dicen los muchachos, ¿a mí que le esculquen?

J.O.: A mí que me esculquen.

V.D.: El exsenador Jorge Enrique Robledo dice que esta es una reforma tributaria con impuestos regresivos.

J.O.: Pues son superprogresivos. Esta es, de lejos, la reforma más progresiva de la historia de Colombia.

V.D.: ¿No habrá más reformas tributarias en este gobierno?

J.O.: En principio, no.

V.D.: ¿Cuál es el mejor economista de Colombia?

J.O.: De eso no opino.

V.D.: ¿Por qué?

J.O.: Creo que estoy entre los mejores. No quiero hacer ninguna evaluación. Creo que hay muy buenos economistas en Colombia.

V.D.: Ser ministro de Hacienda es difícil. ¿Por qué repitió?

J.O.: Es sentido patriótico. Mucha gente me dijo: “Acepte, acepte, acepte”. Yo sentí que era mi responsabilidad.

V.D.: Usted se convirtió en una garantía, ¿verdad?

J.O.: Creo que para el presidente Petro representaba, precisamente, una buena mezcla entre un economista responsable, que cree que la política social tiene que ser más activa y que tiene que buscarse una mayor equidad. Él me había ofrecido el Ministerio de Hacienda en la campaña anterior, hace cuatro años.

V.D.: ¿Usted se queda cuatro años?

J.O.: Tengo una licencia de un año, sí quiero volver a mi universidad. Me pueden dar más (licencia). Veremos.

V.D.: Pero no cuatro años, ahí si lo botan.

J.O.: Cuatro años no puedo. De hecho, la licencia máxima en el tema universitario en Estados Unidos es de dos años.

V.D.: ¿Le gustó la propuesta que hizo el presidente Petro el día de su posesión con respecto a la deuda externa?

J.O.: Esa propuesta es objeto de debate internacional. Se usó en los años ochenta al final de la crisis de la deuda latinoamericana. Me parece muy sensato. Además, esa propuesta es viable.

V.D.: ¿Ya sabe que para ser ministro de Hacienda hay que saber cuánto vale un huevo?

J.O.: (Risas).

V.D.: ¿Ya esa lección se la aprendió?

J.O.: Sí, pero no…

V.D.: No le voy a preguntar cuánto vale un huevo…

J.O.: (Risas).

V.D.: ¿Cuánto tiene en el bolsillo? Muéstreme, por favor.

J.O.: No, eso sí no.

V.D.: No me va a mostrar, debe ser mucha, ministro.

J.O.: Nooo…

V.D.: ¿Poquita, para los dulces? Mire que ya muchos dulces van a pagar impuestos, así que cuídelos. Chao, ministro, gracias.

J.O.: (Risas).